Золота Дзиґа-2019: переможці престижної української кінопремії

У п'ятницю, 19 квітня, популярна українська кінопремія "Золота Дзиґа-2019" визначила своїх лауреатів. Відзнаки за досягнення у вітчизняній кіноіндустрії номінанти отримали у двадцятьох категоріях. Хто отримав нагороду і заполучив бажану статуетку – читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Наприкінці березня українська кіноакадемія оголосила своїх претендентів у 20 категоріях. Деяким кінострічкам, а саме "Брама" Володимира Тихого та "Дике поле" Ярослава Лодигіна вдалося прорватися у дванадцять номінацій одразу.

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Також у кінопремії "Золота Дзиґа-2019" представлений Сергій Бабкін, який напередодні отримав статуетку на нагородженні "Золота Жар-птиця-2019" як найкращий співак. Виконавець боротиметься за перемогу у категорії "Найкраща пісня".

Переможці премії "Золота Дзиґа-2019":

За внесок у розвиток українського кіно: Юрій Гармаш

Найкращий грим: Катерина Струкова

Найкращий дизайн костюмів: Марія Керо

Найкращий звук: Сергій Степанський

Найкращий монтаж: Іван Банніков

Найкращий короткометражний ігровий фільм: Mia Donna

Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко

Найкраща музика: Антон Байбаков

Найкраща чоловіча роль другого плану: Володимир Ямненко