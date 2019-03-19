Золота Дзиґа: оголошено номінантів української національної кінопремії

Українська кіноакадемія назвала номінантів третьої національної кінопремії Золота Дзиґа. Фаворитами цього року стали стрічки "Брама" Володимира Тихого та "Дике поле" Ярослава Лодигіна, які номіновано в 12 категоріях.

Ще 10 номінацій має стрічка "Коли падають дерева" Марисі Нікітюк. Загалом номінацій тепер 20.

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Також цього року додалося дві нові номінації – найкраща пісня та найкращий монтаж. Так, за статуетку Золотої Дзиґи за найкращу пісню позмагаються, зокрема, Сергій Бабкін за саундтрек до фільму "11 дітей з Моршина", Михайло Хома – за "Дзідзьо перший раз", Ірма Вітовська – за виконання пісні у фільмі "Брама".

На головну нагороду – звання найкращого фільму 2018 року – претендують фільми:

• "Брама"

• "Гірська жінка: на війні" (режисер – Бенедикт Ерлінгссон)

• "Дике поле"

• "Донбас" (режисер – Сергій Лозниця)

• "Коли падають дерева"



Найкращим режисером у кінопремії Золота Дзиґа може стати: Ярослав Лодигін, Сергій Лозниця, Марися Нікітюк, Володимир Тихий або Антоніна Ноябрьова (фільм – "Герой мого часу").

Номінація "Найкращий актор":

– Євген Бушмакін, "Герой мого часу";

– Роман Луцький, "Секс і нічого особистого";

– Олег Москаленко, "Дике поле";

– Ярослав Федорчук, "Брама".

Найкращою акторкою може бути:

– Ірма Вітовська, "Брама";

– Анастасія Пустовіт, "Коли падають дерева";

– Руслана Хазіпова, "Дике поле".

Найкращий актор другого плану: Георгій Делієв, "Донбас"; Сергій Притула, "Секс і нічого особистого"; Володимир Ямненко, "Дике поле".

Найкраща акторка другого плану: Віталіна Біблів, "Брама"; Олеся Жураківська, "Донбас"; Лариса Руснак, "Січень-березень".

Найкращий короткометражний ігровий фільм:

• "В радості, тільки в радості", режисерка – Марина Рощина;

• "Штангіст", режисер – Дмитро Сухолиткий-Собчук;

• Mia Donna, режисер – Павло Остріков.

Найкращий документальний фільм: "Домашні ігри" (режисерка – Аліса Коваленко); "Міф" (режисери – Леонід Кантер, Іван Ясній); "Тато – мамин брат" (режисер – Вадим Ільков); "Явних проявів немає" (режисерка – Аліна Горлова).

Найкращий анімаційний фільм: "Голодний дух", режисер – Костянтин Федоров; "Мімікрія", режисер – Фройд М. Вайзер; "Монах", режисер – Сашко Даниленко; "Найтемніший синій колір", режисерка – Оксана Курмаз; "Як розвеселити самотність", режисер – Степан Коваль.

Приз глядацьких симпатій: "11 дітей з Моршина" (режисер – Аркадій Непиталюк); "Дике поле" (режисер – Ярослав Лодигін); "Донбас" (режисер – Сергій Лозниця); "Позивний "Бандерас" (режисер – Заза Буадзе); "Пригоди S Миколая" (режисер – Семен Горов); "Свінгери" (режисер – Андрейс Екіс); "Секс і нічого особистого" (режисерка – Ольга Ряшина); "Сотка" (режисер – Олександр Бєляк); "Таємний щоденник Симона Петлюри" (режисер – Олесь Янчук); "Dzidzio Перший раз" (режисер – Михайло Хома і Тарас Дронь".

За даними "Детектор медіа", Золоту Дзиґу за внесок у розвиток українського кіно має отримати оператор Юрій Гармаш.