Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду
Ввечері 3 травня в Україні пройшла церемонія нагородження кінопреміями Золота Дзиґа 2020. На золотисту статуетку претендували найкращі вітчизняні режисери та актори. Хто ж зумів вибороти перемогу – дізнавайтесь у матеріалі.
24 канал раніше повідомляв, що вперше за історію премії церемонія оголошення переможців Золотої Дзиґи пройде в онлайн-режимі. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу. Однак від урочистої частини організатори вирішили не відмовлятись: одразу після завершення карантину у Києві пройде нагородження лауреатів премії, які стали відомі 3 травня.
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Золота Дзиґа 2020: список переможців
Премія глядацьких симпатій: "Крути 1918 року" (Олексій Шапарев)
Премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Ада Роговцева
Найкращий фільм: "Мої думки тихі" (Антоніо Лукіч)
Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео
Найкращий документальний фільм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Надія Парфан)
Найкращий короткометражний ігровий фільм: "У нашій синагозі" (Іван Орленко)
Найкращий короткометражний анімаційний фільм: "Кохання"
Відкриття року: Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі")
Найкраща жіноча роль: Ірма Вітовська-Ванцев ("Мої думки тихі")
Найкраща чоловіча роль: Ахтем Сеітаблаєв ("Додому")
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Найкраща режисерська робота: Наріман Алієв ("Додому")
Найкраща жіноча роль другого плану: Наталія Сумська ("Чорний ворон")
Найкраща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов ("Вулкан")
Найкраща операторська робота: Вадим Ільків ("Вулкан")
Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко ("Захар Беркут")
Накращий сценарій: Антоніо Лукич та Валерія Кальченко ("Мої думки тихі")
Найкраща пісня: "М-Русалка", фрік-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")
Найкраща музика: Тимур Полянський, фрік-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")
Найкращий звук: Борис Петер ("Вулкан")
Найкращі візуальні ефекти: Артем Сушільніков та Дмитро Овчаренко ("Фокстер і Макс")
Найкращий монтаж: Тетяна Ходаківська ("Фокстер і Макс")
Найкращий дизайн костюмів: Антоніна Белінська ("Захар Беркут")
Найкращий грим: Алла Леонова ("Захар Беркут")