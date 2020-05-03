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Золота Дзиґа 2020: хто отримав престижну українську нагороду

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Переможці Золотої Дзиґи 2020, Україна: повний список у номінаціях кінопремії
Золота Дзиґа 2020: переможці / Instagram / @golden_dzyga

Ввечері 3 травня в Україні пройшла церемонія нагородження кінопреміями Золота Дзиґа 2020. На золотисту статуетку претендували найкращі вітчизняні режисери та актори. Хто ж зумів вибороти перемогу – дізнавайтесь у матеріалі.

24 канал раніше повідомляв, що вперше за історію премії церемонія оголошення переможців Золотої Дзиґи пройде в онлайн-режимі. Таке рішення прийняли через пандемію коронавірусу. Однак від урочистої частини організатори вирішили не відмовлятись: одразу після завершення карантину у Києві пройде нагородження лауреатів премії, які стали відомі 3 травня. 

Цікаво: Золота Дзиґа 2020: номінанти української кінопремії

Золота Дзиґа 2020: список переможців

Премія глядацьких симпатій: "Крути 1918 року" (Олексій Шапарев)

Премія за внесок у розвиток українського кінематографа: Ада Роговцева

Найкращий фільм: "Мої думки тихі" (Антоніо Лукіч)

Дивіться трейлер до фільму "Мої думки тихі": відео 

Найкращий документальний фільм: "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" (Надія Парфан)

Найкращий короткометражний ігровий фільм: "У нашій синагозі" (Іван Орленко)

Найкращий короткометражний анімаційний фільм: "Кохання"

Відкриття року: Антоніо Лукіч ("Мої думки тихі")

Найкраща жіноча роль: Ірма Вітовська-Ванцев ("Мої думки тихі")

Найкраща чоловіча роль: Ахтем Сеітаблаєв ("Додому")

До теми: Святослав Вакарчук назвав нові українські фільми, які варті кінонагород

Найкраща режисерська робота: Наріман Алієв ("Додому")

Найкраща жіноча роль другого плану: Наталія Сумська ("Чорний ворон")

Найкраща чоловіча роль другого плану: Віктор Жданов ("Вулкан")

Найкраща операторська робота: Вадим Ільків ("Вулкан")

Найкраща робота художника-постановника: Владлен Одуденко ("Захар Беркут")

Накращий сценарій: Антоніо Лукич та Валерія Кальченко  ("Мої думки тихі")

Найкраща пісня: "М-Русалка", фрік-кабаре "Dakh Daughters" ("Гуцулка Ксеня")

Найкраща музика: Тимур Полянський, фрік-кабаре Dakh Daughters ("Гуцулка Ксеня")

Найкращий звук: Борис Петер ("Вулкан")

Найкращі візуальні ефекти: Артем Сушільніков та Дмитро Овчаренко ("Фокстер і Макс")

Найкращий монтаж: Тетяна Ходаківська ("Фокстер і Макс")

Найкращий дизайн костюмів: Антоніна Белінська ("Захар Беркут")

Найкращий грим: Алла Леонова ("Захар Беркут")

 

Автор: Юлія Михайлова
Теги: Новини України Новини LifeStyle Нагороди Кіно LifeStyle
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