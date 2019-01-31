Золота епоха Голлівуду повертається: бренд Gucci зняв нову рекламну кампанію в стилі 1940-х

Представники знаменитого люксового бреду, який представляє одяг, аксесуари, парфуми та інше, вирішили повернутися в минуле. Нова колекція весна/літо-2019 присвячена золотій епосі Голлівуду.

Креативність представників бренду Gucci підкорила модну індустрію після представлення рекламної кампанії весняно-літньої колекції 2019 року. Вони вирішили присвятити її золотій епосі Голлівуду, адже перші звукові фільми назавжди змінили світ. Знімки з фотосесії були опубліковані на офіційній сторінці марки в Instagram.

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Джерелом натхнення стали такі фільми: "Джентльмени віддають перевагу білявкам" з Мерилін Монро, "Ті, що співають під дощем" з Деббі Рейнольдс, "Американець у Парижі" з Джином Келлі і "Дівчина з обкладинки" з Рітою Гейворт. Окрім речей з нової колекції Gucci на світлинах можна побачити класичні сцени з вище перерахованих американських мюзиклів.