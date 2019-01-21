Золота малина 2019: хто номінований на найганебнішу премію Голлівуду – список

39-я церемонія оголошення лауреатів антипремії "Золота малина 2019" відбудеться 23 лютого в Лос-Анджелесі, напередодні премії "Оскар".

20 січня організатори опублікували кумедний ролик на YouTube-каналі, у якому повідомили імена номінантів на цьогорічну антипремію Голлівуду.

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Список номінантів на премію "Золота малина 2019"

Найгірший актор

Дональд Трамп ("Фаренгейт 11/9", "Смерть нації: чи ми можемо врятувати Америку вдруге?"),

Джонні Депп (за озвучку в мультфільмі "Шерлок Гномс"),

Уїлл Феррелл ("Холмс і Ватсон"),

Джон Траволта ("Кодексі Готті"),

Брюс Вілліс ("Жадання смерті").

Найгірша актриса:

Дженніфер Гарнер ("Багряна м'ята"),

Ембер Хьорд ("Лондонські поля"),

Мелісса Маккарті ("Іграшки для дорослих"),

Хелен Міррен ("Вінчестер"),

Аманда Сейфрід ("Клакер").

Найгірша актриса другого плану

Меланія Трамп ("Фаренгейт 11/9"),

Радник президента США Келліенн Конвея ("Фаренгейт 11/9"),

Марша Гей Харден ("П'ятдесят відтінків свободи"),

Келлі Престон ("Кодекс Готті"),

Джаз Сінклер ("Слендермен").

Найгірший актор другого плану

Джастіс Сміт ("Світ Юрського періоду 2"),

жеймі Фокс ("Робін Гуд: Початок"),

Джон Сі Райлі ("Холмс і Ватсон"),

Джоел МакХейл ("Іграшки для дорослих"),

Лудакріс ("Пси під прикриттям").

Найгірший фільм

"Кодекс Готті",

"Іграшки для дорослих",

"Холмс і Ватсон",

"Робін Гуд: Початок"

"Вінчестер".

Найгірший режисер

Ітан Коен ("Холмс і Ватсон"),

Кевін Конноллі ("Кодекс Готті"),

Брайан Хенсон ("Іграшки для дорослих"),

Брати Спірігі ("Вінчестер")

Найгірші сценарії

"Вінчестер. Будинок, який побудували примари",

"Іграшки для дорослих",

"Кодекс Готті",

"П'ятдесят відтінків свободи,"

Смерть нації".

Найгірші ремейки

"Жага смерті",

"Мег: Монстр глибини" (підробка під "Щелепи"),

"Робін Гуд: Початок",

"Смерть нації" (ремейк "Америка Хілларі: Таємна історія Демократичної партіі2),

"Холмс і Ватсон".

Найгірший екранний дует

Джонні Депп і його швидко кар'єра, яка згасає – "Шерлок Гномс",

Дональд Трамп і його нескінченна дріб'язковість – "Смерть нації" і "Фаренгейт 11/9"

Келлі Престон і Джон Траволта "Кодекс Готті"

Будь-яке поєднання ляльок і акторів – "Іграшки для дорослих"

Уілл Феррел і Джон Сі Райлі (псують двох улюблених героїв літератури) – "Холмс і Ватсон"

Номінанти премії "Золота малина": дивіться відео

Чим відома премія "Золота малина"?Кінопремія "Золота малина", або ж "Раззі" була заснована одним американцем Джоном Вілсоном ще у 1981 році та щорічно присуджувала антинагороди зіркам за сумнівні заслуги в галузі кінематографу.Така премія відзначає найгірші акторські роботи, сценарій, режисуру, кінопісню і фільм року. Її часто символічно розглядають як доповнення до премії "Оскар". За давньою традицією, номінантів "Золотої малини" завжди оголошують за день до оголошення оскарівських номінантів, а лауреатів антипремії – за день до лауреатів "Оскара".



Таку "ганебну" премію присуджують за підсумками голосування членів так званого Фонду "Золота малина", як складається з-понад 500 анонімних членів з 12 країн, голосування яких відбувається у поштовому форматі.Призом є пластмасова ягода малини, покрита золотою фарбою з пульверизатора. Кожен приз коштує менше 5 доларів, включаючи податок з продажів (8% в Каліфорнії).