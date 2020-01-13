Золота малина 2020: оголошено номінантів на відомий у всьому світі "антиоскар"

Найпопулярніша антинагорода Голлівуду отримає своїх лауреатів вже менше, ніж за місяць, 8 лютого. Саме так, сатирична премія "Золота малина 2020" відбудеться за день до найпрестижнішої церемонії нагородження – "Оскар 2020".

Традиційно, напередодні оголошення номінантів "Оскара", організатори сатиричної кінопремії назвали своїх претендентів на найганебніші номінації. До речі, тут: Хто з голлівудських зірок став лауреатом премії Critics' Choice Awards 2020: список Цьогоріч "Золота малина 2020" відбудеться сороковий, ювілейний, раз. Які кінокартини та кінотворці можуть отримати бутафорські ягоди вже 8 лютого – читайте далі. Список номінантів "Золотої малини 2020" Найгірший фільм: "Коти" (Cats) "Фанатик" (The Fanatic) "Скло" (Glass) "Ґодзілла ІІ: Король монстрів" (Godzilla: King of Monsters) "Привиди Шарон Тейт" (The Haunting of Sharon Tate) "Геллбой" (Hellboy) "Похорон родини Мадеї" (A Madea Family Funeral) "Рембо: Остання кров" (Rambo V: Last Blood) "Репродукція" (Replicas) "Море спокуси" (Serenity) "Зеровілль" (Zeroville) Найгірший актор Джерард Батлер ("Падіння янгола") Джеймс Франко ("Зеровілль") Девід Гарбор ("Хеллбой") Джеймс Мак-Евой ("Скло") Меттью Мак-Конегі ("Море спокуси") Кіану Рівз ("Репродукція") Сільвестер Сталлоне ("Рембо: Остання кров") Джон Траволта (The Fanatic та Trading Paint) "Рембо: Остання кров": трейлер українською дивитися онлайн Найгірша актриса Гіларі Дафф ("Привиди Шерон Тейт") Меган Фокс ("Зеровілль") Енн Гетевей ("Шахрайки") Франческа Гейворд ("Коти") Мілла Йовович ("Геллбой") Демі Мур ("Корпоративні тварини") Тейлер Перрі (як Мадея) ("Похорон родини Мадей") Ребел Вілсон ("Шахрайки") Найгірша чоловіча роль другого плану Кайл Чендлер ("Ґодзілла II: Король монстрів") Джеймс Корден ("Коти") Чарлз Денс ("Ґодзілла II: Король монстрів") Оскар Хаенада ("Рембо: Остання кров") Майкл Медсен (Trading Paint) Серхіо Періс-Менчета ("Рембо: Остання кров") Тейлер Перрі (як "Джо") ("Похорон родини Мадей") Тейлер Перрі (як "дядько Хітроу") ("Похорон родини Мадей") Сет Роген ("Зеровілль") Брюс Вілліс ("Скло") "Скло": трейлер українською дивитися онлайн Найгірша жіноча роль другого плану Джессіка Честейн ("Люди Ікс: Темний Фенікс") Кассі Девіс ("Похорон родини Мадей") Джуді Денч ("Коти") Лідія Герст ("Привиди Шерон Тейт") Саша Лейн ("Геллбой") Патріс Ловелі ("Похорон родини Мадей") Фенеса Пінеда ("Рембо: Остання кров") Ребел Вілсон ("Коти") Найгірший режисер Андреа Берлофф ("Королеви криміналу") Майкл Догерті ("Ґодзілла II: Король монстрів") Фред Дерст ("Фанатик") Даніель Фаррандс ("Привиди Шерон Тейт") Джеймс Франко ("Зеровілль") Адріан Грюнберг ("Рембо: Остання кров") Ной Хоулі ("Люсі в космосі") Том Гупер ("Коти") Ніл Маршалл ("Геллбой") М. Найт Ш'ямалан ("Скло") "Коти": трейлер українською дивитися онлайн Найгірший сценарій "Коти" "Скло" "Ґодзілла ІІ: Король монстрів" "Щиголь" "Привиди Шерон Тейт" "Геллбой" "Королеви криміналу" "Люсі в космосі" "Похорон родини Мадей" "Рембо: Остання кров" Найгірший приквел, римейк, плагіат або сиквел "Падіння янгола" "Люди Ікс: Темний Фенікс" "Скло" "Ґодзілла: Король монстрів" "Геллбой" "Похорон родини Мадей" "Рембо: Остання кров" "Падіння янгола": трейлер українською дивитися онлайн