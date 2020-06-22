Одну з найпрестижніших премій в галузі кіноіндустрії Золотий глобус 2021 перенесли на лютий. Церемонія нагородження відбудеться на місяць пізніше через нестабільність у світі у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Напередодні організатори BAFTA та Оскар оголосили про перенесення кінопремій 2021 року з лютого на квітень. Проте Голлівудська асоціація іноземної преси, яка присуджує статуетки Золотого глобуса, менш категорична у своїх рішеннях та планує відтермінувати церемонію лише на місяць. Про це йдеться на офіційній сторінці премії у твіттері.

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Так, Золотий глобус 2021 відбудеться 28 лютого, а не на початку січня, як це відбувається з року в рік. Варто зазначити, що 28 лютого – це початкова дата Оскару, який перенесли на 25 квітня. Так, церемонія традиційно відкриє сезон голлівудських нагород.

We are excited to announce the 78th annual Golden Globe® Awards will take place on Sunday, February 28, 2021. The ceremony will air live coast to coast 5-8 p.m. PT/8-11 p.m. ET on NBC from The Beverly Hilton in Beverly Hills, California. pic.twitter.com/dtqQj3Mmtz — Golden Globe Awards (@goldenglobes) June 22, 2020

Варто зазначити, що після перенесення Оскару 2021 року престижні кінопремії одна за одною змінюють дату вручення нагород, адже кіноіндустрія суттєво постраждала через пандемію коронавірусу. Так, церемонія вручення премії Британської академії кінематографічного і телевізійного мистецтва (BAFTA) повинна була б відбутись 14 лютого 2021 року, а офіційно перенесли її на 11 квітня 2021 року.