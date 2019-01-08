Золотий глобус 2019: Джим Керрі вперше вийшов на червону доріжку з коханою – фото

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Джим Керрі і Джинджер Гонзага
Джим Керрі і Джинджер Гонзага / www.gettyimages.com

7 січня у США прогриміла одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Крім нагородження знаменитостей кінопреміями, захід ще запам'ятався першим виходом на публіку популярного актора Джима Керрі зі своєю новою дівчиною – Джинджер Гонзага.

На червоній доріжці 56-річний Джим виглядав щасливим зі своєю колегою з серіалу "Жартую" (Kidding) Джинджер Гонзага, яка на 22 роки молодша за нього.

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Згодом представник пари офіційно підтвердив, що актори зустрічаються. Додамо, що це перші стосунки, які актор афішує протягом останніх трьох років.

Раніше у 2015 році дівчина Джима Керрі Катріона Уайт пішла з життя, наковтавшись психотропних препаратів. Актор нелегко переживав втрату дівчини, незважаючи на те, що відносини пари ніколи не були безхмарними. 

Однак на червоній доріжці кінопремії Джим не відпускав свою нову кохану Джинджер і радісно позував перед об'єктивами фотографів з нею.


Джим Керрі і Джинджер Гонзага / Getty Images


Джим Керрі і Джинджер Гонзага / Getty Images

Теги: LifeStyle Золотий глобус Стиль і мода Зіркові романи Голлівуд
Джерело: 24 канал
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