Золотий глобус 2019: Джим Керрі вперше вийшов на червону доріжку з коханою – фото
7 січня у США прогриміла одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Крім нагородження знаменитостей кінопреміями, захід ще запам'ятався першим виходом на публіку популярного актора Джима Керрі зі своєю новою дівчиною – Джинджер Гонзага.
На червоній доріжці 56-річний Джим виглядав щасливим зі своєю колегою з серіалу "Жартую" (Kidding) Джинджер Гонзага, яка на 22 роки молодша за нього.
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Згодом представник пари офіційно підтвердив, що актори зустрічаються. Додамо, що це перші стосунки, які актор афішує протягом останніх трьох років.
Раніше у 2015 році дівчина Джима Керрі Катріона Уайт пішла з життя, наковтавшись психотропних препаратів. Актор нелегко переживав втрату дівчини, незважаючи на те, що відносини пари ніколи не були безхмарними.
Однак на червоній доріжці кінопремії Джим не відпускав свою нову кохану Джинджер і радісно позував перед об'єктивами фотографів з нею.
Джим Керрі і Джинджер Гонзага / Getty Images
Джим Керрі і Джинджер Гонзага / Getty Images