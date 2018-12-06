"Золотий глобус 2019": названо номінантів на престижну премію

7 січня у США прогримить одна з найочікуваніших подій року – вручення премій "Золотий глобус 2019". Поки організатори готуються до феєричного шоу, у мережі вже з'явився список номінантів на престижну нагороду.

Щороку у січні Голлівуд затамовує подих, адже у Лос-Анджелесі відзначають кращих представників кіноіндустрії. Популярні актори, режисери та продюсери змагаються за "Золотий глобус", презентуючи свої роботи.

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У 2018 році організатори підготували для учасників церемонії нагородження чималий сюрприз – дизайнери змінили вигляд статуетки. Золотий глобус стане меншим та об'ємнішим.



Порівняння нагород "Золотий глобус" / Колаж: 24 канал / Фото: Instagram @goldenglobes ; @adamtans

Та деякі традиції все ж залишаються незмінними. За місяць до головної події року організатори оприлюднили імена номінантів на "Золотий глобус 2019". Журналісти LifeStyle 24 пропонують список акторів, режисерів та кінострічок, які можуть завоювати престижну нагороду.

"Золотий глобус 2019": список номінантів

Краща драма:

"Чорна пантера";

"Чорний клановець";

"Богемна рапсодія";

"Якщо Біл-стріт могла б заговорити";

"Народження зірки".

Краща комедія або мюзикл:

"Шалено багаті азіати";

"Фаворитка";

"Зелена книга";

"Мері Поппінс повертається";

"Влада".

Кращий драматичний актор:

Бредлі Купер, "Народження зірки";

Вільям Дефо, "Ван Гог. На порозі вічності";

Лукас Хеджес, "Стерта особистість";

Рамі Малек, "Богемна рапсодія";

Джон Девід Вашингтон, "Чорний клановець".

Краща драматична актриса

Гленн Клоуз, "Дружина";

Леді Гага, "Народження зірки";

Ніколь Кідман, "Час відплати";

Мелісса Маккарті, "Чи зможете ви мене пробачити?";

Розамунд Пайк, "Приватна війна".

Кращий актор комедії або мюзиклу:

Крістіан Бейл, "Влада";

Лін-Мануель Міранда "Мері Поппінс повертається";

Вігго Мортенсен, "Зелена книга";

Роберт Редфорд, "Старий і рушниця";

Джон Рейлі, "Стен і Олі".

Краща актриса комедії або мюзиклу:

Емілі Блант, "Мері Поппінс повертається;

Олівія Коулмен, "Фаворитка";

Елсі Фішер, "Восьмий клас";

Шарліз Терон, "Таллі";

Констанс Ву, "Шалено багаті азіати".



Кращий режисер:

Бредлі Купер, "Народження зірки";

Альфонсо Куарон, "Рим";

Пітер Фарреллі, "Зелена книга";

Спайк Лі, "Чорний клановець";

Адам Маккей, "Влада".

Кращий актор другого плану:

Махершала Алі, "Зелена книга";

Тімоті Шаламов, "Гарний хлопчик";

Адам Драйвер, "Чорний клановець";

Річард Грант, "Чи зможете ви мене пробачити?";

Сем Рокуелл, "Влада".

Краща актриса другого плану:

Емі Адамс, "Влада";

Клер Фой, "Людина на Місяці";

Реджина Кінг, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити";

Емма Стоун, "Фаворитка";

Рейчел Вайс, "Фаворитка".

Кращий сценарій фільму:

Альфонсо Куарон, "Рим";

Дебора Девіс і Тоні Макнамара, "Фаворитка";

Баррі Дженкінс, "Якщо Біл-стріт могла б заговорити";

Адам Маккей, "Влада";

Пітер Фареллі, Нік Валелонга, Брайан Каррі, "Зелена книга".