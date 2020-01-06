Золотий глобус 2020: які зірки вражали виходами на червоній доріжці престижної премії
Сьогодні, 6 грудня, у готелі The Beverly Hilton відгриміла одна з наймасштабніших церемоній нагородження – Золотий глобус 2020. Які зірки відвідали захід та якими вбраннями дивували номінанти – дивіться далі на LifeStyle 24.
Американський кінематограф та місцеве телебачення офіційно "відкоркували" та розпочали свій новий рік! Сьогодні, 6 січня, Голлівудська асоціація іноземної преси назвала лауреатів престижної премії "Золотий глобус 2020".
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Однак у центрі уваги опинилися не лише ті знаменитості, які заберуть додому бажану статуетку, але й ті інші номінанти та гості заходу. Тож, які зірки відвідали "Золотий глобус 2020" та у вбраннях від яких дизайнерів виблискували на червоній доріжці – читайте далі на LifeStyle 24.
Золотий глобус 2020: найефектніші виходи зірок на червоній доріжці
Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес
Дженніфер Еністон
Кейт Бекінсейл
Зої Кравіц
Рейчел Вайс
Пейдж Бутчер і Едді Мерфі
Гвінет Пелтров
Шарліз Терон
Бред Пітт
Тейлор Свіфт
Сальма Гаєк
Леонардо Ді Капріо
Скарлетт Йоганссон
Джої Кінг
Патрисія Аркетт
Усі фото: Getty Images