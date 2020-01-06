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Золотий глобус 2020: які зірки вражали виходами на червоній доріжці престижної премії

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Сальма Гаєк / www.gettyimages.com

Сьогодні, 6 грудня, у готелі The Beverly Hilton відгриміла одна з наймасштабніших церемоній нагородження – Золотий глобус 2020. Які зірки відвідали захід та якими вбраннями дивували номінанти – дивіться далі на LifeStyle 24.

Американський кінематограф та місцеве телебачення офіційно "відкоркували" та розпочали свій новий рік! Сьогодні, 6 січня, Голлівудська асоціація іноземної преси назвала лауреатів престижної премії "Золотий глобус 2020". 

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Однак у центрі уваги опинилися не лише ті знаменитості, які заберуть додому бажану статуетку, але й ті інші номінанти та гості заходу. Тож, які зірки відвідали "Золотий глобус 2020" та у вбраннях від яких дизайнерів виблискували на червоній доріжці – читайте далі на LifeStyle 24. 

Золотий глобус 2020: найефектніші виходи зірок на червоній доріжці

Дженніфер Лопес і Алекс Родрігес

Дженніфер Еністон

Кейт Бекінсейл

Зої Кравіц 

Рейчел Вайс

Пейдж Бутчер і Едді Мерфі

Гвінет Пелтров

Шарліз Терон

Бред Пітт

Тейлор Свіфт

Сальма Гаєк

Леонардо Ді Капріо

Скарлетт Йоганссон

Джої Кінг

Патрисія Аркетт

Усі фото: Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Золотий глобус Голлівуд Новини LifeStyle Шарліз Терон Дженніфер Лопес Леонардо Ді Капріо Бред Пітт
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