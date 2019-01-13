"Золотий хрін": в Україні обрали автора найгіршого опису сексу в літературі

У Києві визначили переможця премії "Золотий хрін", яку вручають за найгірший опис сексу в сучасній українській літературі. Перемогу здобула письменниця Люко Дашвар.

Про це повідомляє "BBC Україна".

До журі премії увійшли журналістка і засновниця проекту "Рагу.лі" Тетяна Микитенко, літературні критики Юрій Володарський і Тетяна Трофименко, письменниця Анна Малігон і журналістка, блогерка Вероніка Новікова. Вони відзначили уривок з роману "Ініціація".

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Роман Люко Дашвар "Ініціація"

...Підлога – за постіль: до такого блиску вичистили її власними тілами – раділа й сяяла. Вікна – броня: рекламу можна знімати про такі вікна. Подвійний склопакет, абсолютна звукоізоляція, і то таки правда: вже як Тася стогнала під Перегудою, а знадвору того ніхто не почув.

І хоч Павло впорався швидше, ніж сподівався, та не відкинувся на спину, як зазвичай, не закурив, аби насолодитися розслабленням, яке завжди відчував після сексу, – притулився до розпеченої Тасі: набратися від неї сили, відчути здатність підкорити жінку ще раз. Ще!,

– так звучить найгірший опис сцени сексу в українській літературі.

Окрім Люко Дашвар, на перемогу претендували 8 номінантів: Юрій Винничук, Олександр Денисенко, Петро Крижановський, Андрій Цаплієнко, Дмитро Білий, Сергій Мартинюк, Христя Венгринюк.

До слова, премію за найгірший опис сцени сексу у світовій літературі 2018 року отримав американський письменник Джеймс Фрей.

Хто така Люко Дашвар? Справжнє ім'я Ірина Чернова, а псевдонім вигадала, зібравши склади і літери імен дорогих для неї людей. Українська письменниця, до 2006 року займалася журналістикою, опісля почала займатися написанням сценаріїв для телебачення. Лауреатка літературної премії "Коронація слова": у 2007 році роман "Село не люди" здобув ІІ премію та премію "Дебюту року" від книжкового порталу "Друг Читача", у 2008 за "Молоко з кров'ю" стала дипломантом конкурсу, а 2009-го її роман "Рай. Центр" отримав диплом "Вибір видавців".