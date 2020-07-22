21 липня у Луцьку озброєний чоловік захопив та протримав в автобусі заручників. Однією з вимог терориста, який називав себе Максим Плохой, був запис президента, який закликав переглянути фільм "Земляни". Зоозахисники прокоментували це та заявили, чому дії терориста суперечать ідеї стрічки.

Реакція зоозахисників на теракт у Луцьку

У мережі посланець з питань толерантності у ПРООН та відомий зоозахисник Павло Вишебаба прокоментував інцидент у Луцьку. Від імені організацій, які виступають за захист тварин, він засудив дії терориста Максима Плохого. Окрім цього, Павло Вишебаба зазначив, що захоплення автобуса з людьми суперечить ідеям, які звучать у стрічці "Земляни".

Читайте також Зоозахисник і двічі судимий: що відомо про терориста, який захопив заручників у Луцьку

Ця документальна стрічка закликає до співчуття та милосердя. Як у голові хворої людини це співвідноситься із захопленням заручників – питання до психіатра,

– заявив Павло Вишебаба.

Дивіться трейлер до фільму "Земляни": відео 18+

Підтримали заяву зоозахисника організації "Єдина планета", Організації Веган Україна, UAnimals, Альянс захисників тварин, "Відкриті клітки України", "Кожна тварина". На їхню думку, дії терориста можуть бути спробою дискредитувати багаторічну роботу як авторів фільму "Земляни", так і знаменитих активістів, які борються проти жорстокості щодо тварин.

"Насилля не можна зупинити, примножуючи насилля… Не демонізуйте фільм і не намагайтесь на підставі цієї вимоги дискредитувати людей, що закликають до співчуття до всіх живих істот. Терорист діє прямо протилежно до цих ідей… Оскільки це відомий зоозахисний фільм, вважаємо своїм обов’язком публічно засудити дії терориста", – додав Павло Вишебаба.

Зоозахисники також звернули увагу на те, що у книзі терориста "Філософія злочинця", де Максим Плохой (справжнє прізвище – Кривош) описав свій світогляд, немає згадок про зоозахисні ідеї, вегетаріанство або веганство. Водночас волонтери міста Дубно зазначають, що терорист був відомим активістом у місті та доглядав за собаками після стерилізації.

Наразі новина про луцького терориста з'явилась у всіх престижних виданнях світу. Хоакін Фенікс, який озвучував фільм "Земляни", поки не коментує напад на автобус.

Варто знати Луцький терорист згадав фільм "Земляни" у списку вимог: про що стрічка

Що відомо про захоплення автобуса у Луцьку: коротко