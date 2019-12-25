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"Зоряні війни 9" провалилися у прокаті в Китаї

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"Зоряні війни 9" / NewsDio

Попри ажіотаж навколо трейлер і тизерів, попри очікування фанатів, попри піар від творців, фільм "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" таки провалився у прокаті. У китайському так точно.

Про те, що фільм "Зоряні війни 9" провалився у прокаті в Китаї повідомляє видання The Hollywood Reporter. Саме там він стартував з катастрофічно низьким результатом, як для проєкту такого масштабу.

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За перший вікенд дев'ятий епізод "Зоряних війн", який отримав назву "Скайвокер. Сходження", зібрав всього 12 мільйонів доларів. Додамо, що бюджет фільму сягав 275 мільйонів доларів. До прикладу, анімаційний фільм від Disney "Крижане серце 2" за перші вихідні зібрав у Китаї 53 мільйони доларів при кошторисі 150 мільйонів доларів.

Що стосується "Зоряних війн 9", у Північній Америці вони також стартували гірше, ніж того очікували творці і прогнозували критики. За прем'єрний вікенд у прокаті епізод зібрав 175,5 мільйона доларів, а за прогнозами касовий збір повинен був сягнути 195 мільйонів доларів.

Зоряні війни 9: трейлер українською дивитися онлайн

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни Disney
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