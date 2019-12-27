"Зоряні війни 9" зібрали понад 500 мільйонів доларів

Здається, дев'ятий епізод саги "Зоряні війни" набирає обертів і виправляється у прокаті. Попри критику та тихий старт, касовий збір фінального епізоду ери Скайвокерів зібрав понад пів мільярда доларів.

Всього кілька днів тому в мережі з'явилася інформація, що "Зоряні війни" з тріском провалилися в китайському прокаті, зібравши за перший вікенд всього 12 мільйонів доларів. Однак пізніше іноземні видання писали, що в домашньому релізі стрічка набирає обертів, зібравши в день Різдва 35 мільйонів доларів. А тепер видання Deadline повідомляє, що IX епізод "Зоряних війн" сумарно заробив понад 500 мільйонів доларів.

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У джерелі зазначається, що більш ніж половину коштів було отримано у Північній Америці, решта – за її межами. Для досягнення такого результату стрічці "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" знадобилося 8 днів. Нагадаємо, прем'єра фільму відбулася 19 грудня.

Як відомо, станом на 26 грудня 2019 року фільм зібрав 29,3 мільйона доларів у Німеччині, 22,8 мільйона доларів у Франції, 19,8 мільйона доларів у Японії та 15,5 мільйона доларів в Австралії. Наразі 9 епізод саги відстає в заробітку від восьмої серії приблизно на 15%.