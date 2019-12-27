24 канал техно Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта Likar Дизайн покер
more

"Зоряні війни 9" зібрали понад 500 мільйонів доларів

83 Читать новость на русском
"Зоряні війни 9" / Колаж: LifeStyle 24

Здається, дев'ятий епізод саги "Зоряні війни" набирає обертів і виправляється у прокаті. Попри критику та тихий старт, касовий збір фінального епізоду ери Скайвокерів зібрав понад пів мільярда доларів.

Всього кілька днів тому в мережі з'явилася інформація, що "Зоряні війни" з тріском провалилися в китайському прокаті, зібравши за перший вікенд всього 12 мільйонів доларів. Однак пізніше іноземні видання писали, що в домашньому релізі стрічка набирає обертів, зібравши в день Різдва 35 мільйонів доларів. А тепер видання Deadline повідомляє, що IX епізод "Зоряних війн" сумарно заробив понад 500 мільйонів доларів.

Цікаво! За три дні до виходу "Зоряних війн 9" фанати вишикувалися в чергу та створили табори очікування

У джерелі зазначається, що більш ніж половину коштів було отримано у Північній Америці, решта – за її межами. Для досягнення такого результату стрічці "Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" знадобилося 8 днів. Нагадаємо, прем'єра фільму відбулася 19 грудня.

Як відомо, станом на 26 грудня 2019 року фільм зібрав 29,3 мільйона доларів у Німеччині, 22,8 мільйона доларів у Франції, 19,8 мільйона доларів у Японії та 15,5 мільйона доларів в Австралії. Наразі 9 епізод саги відстає в заробітку від восьмої серії приблизно на 15%.

Україна стягнула перший штраф за незаконний політ над Кримом
сьогодні
13142
Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Кіно Зоряні війни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 12:03 Де у Києві зустріти Новий рік: добірка найцікавіших заходів
Уляна Журба 907
26 грудня 21:02 Де погуляти у Львові: небанальні місця міста Лева, які вас здивують
Квітослава Туз 46962
26 грудня 14:59 Гороскоп на 2020 рік Білого Щура: які прогнози підготували астрологи для всіх знаків зодіаку
Квітослава Туз 7335
26 грудня 12:58 Що подарувати дівчині на Новий рік: цікаві ідеї
Олена Левчук 10889
26 грудня 12:22 Останнє сонячне затемнення у році: як воно вплине на всі знаки зодіаку
Квітослава Туз 744
Новини
Більше новин
Залиште відгук