"Зоряні війни 9": з'явився перший тизер та офіційна назва фільму

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"Зоряні війни: Сходження Скайвокера": офіційний тизер
"Зоряні війни: Сходження Скайвокера": офіційний тизер / www.starwars.com

Довгоочікувана фантастична стрічка "Зоряні війни" IX епізод отримала свою офіційну назву. Відтепер студія Disney ознаменувала її як "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Світова прем'єра фільму відбудеться 20 грудня 2019 року.

Про офіційну назву фільму розробники повідомили на заході Star Wars Celebration в Чикаго, трансляція якого опублікована на YouTube-каналі Star Wars. Також. вперше було презентовано новий тизер до фільму, який одразу ж з'явився в мережі. Лише за декілька годин його переглянули майже півмільйона разів.

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Зоряні війни: Епізод IX – Зоряні війни: Сходження Скайуокера: дивитись онлайн

У першому двохвилинному тизері фанати космо-опери побачили, як одна з головних героїнь, Рей (Дейзі Рідлі), біжить по пустелі зі світловим мечем, змагаючись з невідомим супротивником. Ймовірно, це може бути Кайло Рен (Адам Драйвер), який керує винищувачем. Також у тизері присутня принцеса Лея, роль якої виконала покійна Керрі Фішер, робот С-3РО та багато інших. 

Справжнім сюрпризом для прихильників "Зоряних війн" стала поява Біллі Ді Вільямса в ролі Лендо Калріссіана, який раніше знімався в оригінальній трилогії (V і VI епізодах). А також наприкінці тизера фанати можуть почути таємничий сміх Імператора Палпатіна (Єн Макдермід), який згідно з сюжетом мав загинути ще у VI епізоді саги "Зоряних війн". В кінці ролика звучить знаменита фраза Люка Скайвокера з попередньої частини саги: "Ніхто не пішов назавжди".

Нові промо-кадри "Зоряні війни: Сходження Скайвокера":

 

Режисером нового фільму "Зоряні війни" IX епізод став Джей Джей Абрамс, який зняв також стрічку "Зоряні війни: Пробудження сили" і став виконавчим продюсером картини "Зоряні війни: Останні джедаї". Творці нового епізоду додатково повідомили, що після прем'єри фільму у них надалі немає планів щодо продовження саги. Як довго триватиме пауза у знімальному процесі – наразі невідомо.

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Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: Polygon
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