"Зоряні війни" надихнули: Каньє Вест збудує житло для безпритульних

Репер Каньє Вест заявив про намір будувати бюджетне житло для безпритульних. На задумку Yeezy Home виконавця спонукала кіносага "Зоряні війни".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Forbes. До слова, саме за версією Forbes Каньє Вест зі статками у розмірі 150 мільйонів доларів увійшов у топ-3 найбагатших знаменитостей світу.

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Команда дизайнерів, яка працює над проектом, надихалася естетикою планети Татуїн, зокрема хатинкою Люка Скайвокера.

Відомо, що бюджетне житло буде сконструйовано з готових модулів. Будуватимуть їх у вигляді напівземлянок – частина буде заглиблена в землю так, що сонячне світло потраплятиме всередину крізь дах.

Журналіста, який брав інтерв'ю у Каньє Веста, музикант запросив оглянути прототип майбутньої споруди. Фото робити не дозволив, але у мережі з'явились ймовірні рендери проекту.

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Їх у своєму Instagram опублікував дизайнер Джаліль Пераза, який співпрацює з Каньє Вестом.

Концепція бюджетного житла, виготовленого з готових бетонних блоків, виготовленого з готових бетонних блоків, у колаборації з… Каньє Вестом,

– написав він, проте згодом допис був видалений.

Як виглядатиме бюджетне житло Yeezy Home Каньє Веста: фото

Початок роботи над проектом Yeezy Home Каньє Вест анонсував ще у 2018 році у своєму Twitter. Тоді він шукав архітекторів та дизайнерів, які готові долучитись до цієї затії.

Порівняйте, як виглядає новий просторий маєток, яким обзавівся Каньє Вест і його дружина Кім Кардашян. Зіркове подружжя уже встигло зробити там ремонт за 40 мільйонів доларів.