"Зоряні війни" надихнули: Каньє Вест збудує житло для безпритульних

253 Читать новость на русском
Каньє Вест будуватиме житло для бідняків
Каньє Вест будуватиме житло для бідняків / Getty images

Репер Каньє Вест заявив про намір будувати бюджетне житло для безпритульних. На задумку Yeezy Home виконавця спонукала кіносага "Зоряні війни".

Про це він розповів в інтерв'ю виданню Forbes. До слова, саме за версією Forbes Каньє Вест зі статками у розмірі 150 мільйонів доларів увійшов у топ-3 найбагатших знаменитостей світу.

Дивіться також: Хатину Тоні Старка з "Месників" можна орендувати на Airbnb: фото

Команда дизайнерів, яка працює над проектом, надихалася естетикою планети Татуїн, зокрема хатинкою Люка Скайвокера.

Відомо, що бюджетне житло буде сконструйовано з готових модулів. Будуватимуть їх у вигляді напівземлянок – частина буде заглиблена в землю так, що сонячне світло потраплятиме всередину крізь дах.

Журналіста, який брав інтерв'ю у Каньє Веста, музикант запросив оглянути прототип майбутньої споруди. Фото робити не дозволив, але у мережі з'явились ймовірні рендери проекту.

Читайте також: Репер Каньє Вест вирішив відкрити власну церкву: деталі

Їх у своєму Instagram опублікував дизайнер Джаліль Пераза, який співпрацює з Каньє Вестом.

Концепція бюджетного житла, виготовленого з готових бетонних блоків, виготовленого з готових бетонних блоків, у колаборації з… Каньє Вестом,
– написав він, проте згодом допис був видалений.

Як виглядатиме бюджетне житло Yeezy Home Каньє Веста: фото

 

 

Початок роботи над проектом Yeezy Home Каньє Вест анонсував ще у 2018 році у своєму Twitter. Тоді він шукав архітекторів та дизайнерів, які готові долучитись до цієї затії.

Порівняйте, як виглядає новий просторий маєток, яким обзавівся Каньє Вест і його дружина Кім Кардашян. Зіркове подружжя уже встигло зробити там ремонт за 40 мільйонів доларів.

blog_ava
Затримання судна NEYMA: з'явилась реакція ООН
25 липня
20217
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Новини нерухомості світу Зіркова нерухомість Каньє Вест Зоряні війни
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
25 липня 19:39 Мята: "Дуже важко знайти хіт, який піде в народ"
275
Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
25 липня 12:39 Більше емоцій: фанати додали реалістичності героям "Король Лев" як з оригінального мультфільму
886
Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
24 липня 20:22 Бінді Ірвін: прихильниця дикої природи і спадкоємиця справи батька
661
Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
24 липня 19:38 Андріана: "Потрібно усе робити за власними відчуттями, усім не догодиш"
537
Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
24 липня 14:38 Дженніфер Лопес – 50: секрети зірки, які допомагають їй зберегти сексуальність
Юлія Михайлова 1569
Новини
Більше новин
Залиште відгук