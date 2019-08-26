"Зоряні війни: Сходження Скайвокера": мережу підкорює новий трейлер фільму

Представники кіностудії Disney продовжують підігрівати цікавість кіноманів до довгоочікуваного фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" 9 (Star Wars: The Rise of Skywalker). На офіційному YouTube-каналі опублікували новий тизер, який поступово підкорює мережу.

Нові кадри з 9 частини "Зоряних війн" презентували під час фестивалю D23 Expo в каліфорнійському місті Анахайм. Світський захід привернув увагу всіх світових ЗМІ та кіноманів, адже саме там The Walt Disney Company демонструє свої новинки.

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Так, 25 серпня автори фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" показали перший постер до фільму. На знімку виднілися головні герої та Імператор Палпатін, який мав загинути ще у 6 епізоді саги. Слідом за постером у мережі з'явився новий трейлер.

Історія покоління добігає кінця,

– заінтригували автори проекту.

У першій частині ролика режисер Джей Джей Абрамс символічно показав кадри з попередніх частин "Зоряних війн". Окрім цього, у трейлері були й нові промо-кадри, зокрема, фрагменти битви головних героїв Рей та Кайло Рена. Тизер завершився тим, що головна героїня постає перед глядачами в образі "послідовника Темної сторони": у руках Рей тримає особливий світловий меч червоного кольору.

Дивіться новий трейлер до фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера": відео

Що відомо про фільм "Зоряні війни: Сходження Скайвокера"?

Хоч зйомки довгоочікуваного фільму кіностудій Disney та Lucasfilm розпочалась ще у 2018 році, його автори не поспішали презентувати офіційні кадри. Тільки весною 2019-го кіномани побачили перший тизер та дізнались, що стрічка називатиметься "Зоряні війни: Сходження Скайвокера".

Головною героїнею стала Рей (Дейзі Рідлі). У тизері вона біжить пустелею зі світловим мечем, очікуючи на поєдинок з Кайло Реном. Усі прихильники саги звернули увагу на завершення ролика, де звучить знаменита фраза Люка Скайвокера з попередньої частини саги: "Ніхто не пішов назавжди". Як автори проекту на завершення проекту планують поєднати сюжетну лінію епізодів, наразі невідомо. Однак на прес-конференції представники Disney впевнено заявили, що не мають на меті продовжувати рейтинговий проект.

Прем'єра фільму заключної частини саги запланована на 19 грудня 2019 року.

Дивіться перший трейлер до фільму "Зоряні війни: Сходження Скайвокера": відео