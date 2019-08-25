"Зоряні війни: Сходження Скайвокера": з'явився перший постер до фільму

Студія Disney в рамках фестивалю D23 показала перший постер фантастичного фільму "Зоряні війни" IX епізоду – "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Нагадаємо, що світова прем'єра фільму відбудеться 20 грудня 2019 року.

Новий постер був опублікований на офіційній сторінці стрічки в Instagram. На ньому зображені головні герої нової частини "Зоряні війни: Сходження Скайвокера" – Рей (Дейзі Рідлі) і Кайло Рен (Адам Драйвер).

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А над героями – Імператор Палпатін (Єн Макдермід), який згідно з сюжетом мав загинути ще у VI епізоді саги "Зоряних війн". Додамо, що режисером нового фільму став Джей Джей Абрамс, який зняв також стрічку "Зоряні війни: Пробудження сили" і став виконавчим продюсером картини "Зоряні війни: Останні джедаї".

Крім того, як повідомляють творці стрічки, після прем'єри у них надалі немає планів щодо продовження саги.

"Зоряні війни: Сходження Скайвокера": дивіться тизер