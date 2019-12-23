"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження" – фінал 42-річної історії

В дев’ятому (і заключному) епізоді "Зоряних війн" Disney надто боїться зробити щось неправильно. Страх тягне їх на темну сторону, блокуючи сміливі рішення і емоційну складову фільму.

Цього року світ побачило багато завершень довгих історій: Marvel закінчили фазу у 22 фільми, закінчився серіал "Гра Престолів", фільм "Люди Ікс: Темний Фенікс" закрив франшизу із семи фільмів. І кожен згаданий кінофініш вийшов не таким, як би хотілось глядачам. "Скайвокер. Сходження" – не виняток. Але й факт, що глядачі критикують все після виходу шостого епізоду – також не новина.

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"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": офіційний кадр з фільму / IMDb

Завершити оповідь, почату Джорджем Лукасом у 1977 році, довірили Джей Джей Абрамсу. Він зняв сьомий епізод "Повернення джедая" і відомий своїм вмінням знімати екшени і плавати на хвилях ностальгії. Кидається в очі, що Джей Джей Абрамсу не вистачало часу на втілення всього задуманого. Режисер мав дати відповіді на поставлені попередніми частинами питання (навіть на ті, які сам не ставив), обставити належний і гідний Далекої-Далекої Галактики фінал, а потім епічно завершити почате в 1977-му.

Режисер бережно віднісся до матеріалу але, чи то він, чи то Disney, боявся зробити щось неправильно. А коли боїшся, то різких рухів не робиш – тому перед нами досить передбачуване кіно, через яке багато не посперечаєшся.



"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": офіційний кадр з фільму / IMDb

В "Скайвокері. Сходження" вдосталь боїв на світлових мечах, космічних кораблів, і знайомих чи дотепер не бачених кіноглядачами світів. Нам показали Татуїн та Ендор, але водночас додали оригінальні локації, яким у франшизі не було аналогів. Добре те, що вони є. А погано, що локації не розкривають сповна, бо головні герої постійно кудись поспішають.

Недавно "Ірландця" Скорсезе критикували за 3,5 годинний хронометраж. "Зоряним війнам: Скайвокер. Сходження" така тривалість якраз пішла би на користь. Або ж режисеру треба було вгамувати свої пориви помістити у фільм забагато деталей.

Складнощів Джей Джей Абрамсу додав той факт, що другу частину зняв не він, а Раян Джонсон (його успішний фільм "Ножі наголо" зараз теж у прокаті). Не те, щоб Джонсон зняв її погано, критики навпаки відгукувались схвально. Та "Зоряні війни: Останні джедаї" став відірваним від трилогії фільмом і в більшості проігнорованим Абрамсом тепер, у фіналі. Тому, якщо вже говорити, що "Скайвокер. Сходження" дає відповіді на поставлені раніше питання, то варто уточнити, що Абрамс ретельно працює над розкриттям своїх таємниць. А ті загадки, які залишив Джонсон, режисер фіналу або ігнорує, або неуважно та невичерпно на них відповідає. Напрошується висновок, що цю трилогію мала б зняти одна особа.



"Зоряні війни: Скайвокер. Сходження": офіційний кадр з фільму / IMDb

Технічно фільму дорікнути важко. На спецефекти не скупились, все гаразд з бойовою хореографією і географією переміщень персонажів. Але у "Зоряних війнах: Скайвокер. Сходження" мало душі та емоцій. Особливо, якщо врахувати, що це історія про любов. Абрамс ніколи не славився вмінням вмикати у людях емпатію, але це саме той випадок, коли вона була б доречною.

Про завершення "Зоряних Війн" важко говорити без спойлерів, тому хід сюжетy, як і розвиток героїв обговорювати не будемо. Найцікавішими у фільмі передбачувано були стосунки Рей та Кайло Рена. І хоча Дейзі Рідлі старалась на повну, Адам Драйвер у своїй ролі виглядав потужніше, чим не вперше нарвався на похвалу критиків. Частину старших персонажів помістили у епізоди фільму для ностальгії, новіших персонажів не розкрили, бо не було часу. За таких умов, нам тільки й залишається спостерігати за боротьбою добра і зла у думках Рей і дивним ментальним зв’язком між нею та сітхом.

Фінал "Зоряних Воєн" може багатьом не сподобатись. Але це не означає, що його не подивляться. Хоча би з поваги до багатої і тривалої історії у майже пів століття. Критики, як і глядачі, розділились у думках та враженнях. Рекомендуємо глянути фільм на великому екрані IMAX, бо у цьому випадку – вам буде на що дивитись.

Рейтинг фільму на IMDb – 6,9. Вікове обмеження – 12 років.

Зоряні війни: Скайвокер. Сходження: дивіться трейлер фільму онлайн

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Придбати квитки на фільм варто якнайскоріше, адже кінозали заповнюються надто швидко, особливо у передноворічний час.