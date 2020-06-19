Акторка Зої Салдана найбільш відома світу завдяки ролі Гамори у кінострічках Marvel. Та не тільки ці видовищні екшни варті уваги кіноманів. Журналісти LifeStyle 24 підібрали 5 бойовиків з акторкою, від яких складно буде відірватись.

19 червня Зої Салдана святкує день народження. Голлівудській красуні виповнилось 42 роки. З цієї нагоди 24 канал вирішив дослідити творчість акторки та згадати найвидовищніші бойовики, в яких можна побачити зіркову іменинницю.

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Цікаво, що розпочинала свою кар'єру Зої Салдана з танцювальної школи. Батько голлівудської красуні помер, коли їй було 9 років, тому сподіватись на фінансову допомогу родичів зірка не могла. Після повернення з Домініканської Республіки, звідки родом Зої, вона й отримала перші ролі. Епізодичний персонаж у серіалі "Закон і порядок" привернув увагу режисерів та продюсерів. Після цього Зої Салдана зіграла у молодіжній мелодрамі "Перехрестя" з Брітні Спірс та драмі "Авансцена", які допомогли акторці проявити свій талант. Та які ще фільми із Зої Салдани варто переглянути – дізнавайтесь у матеріалі.

"Вартові галактики" (2014)

Рейтинг IMDb – 8,0

Актори: Кріс Пратт, Зої Салдана, Дейв Батіста, Бредлі Купер, Лі Пейс, Карен Гіллан, Джош Бролін

Не випадково добірка розпочинається з фільму Marvel. Саме супергеройські стрічки допомогли всім зіркам проєкту прославитись на весь світ та суттєво збільшити гонорари. Серед щасливців, хто пройшов проби – Зої Салдана. У серії кінострічок вона зіграла Гамору, змінившись завдяки гриму до невпізнання.

За сюжетом "Вартових галактики", п'ятеро не зовсім героїв об'єднуються в одну команду. Зоряний Лицар, Гамора, Ракета і Грут потрапляють до в'язниці після сутички на одній планеті. Вони – власники цінного артефакту, що надає надзвичайні сили та може знищити цілі галактики. Тому в компанії громили Дракса вони втікають з в'язниці та розробляють план порятунку світу від могутніх лиходіїв – Таноса і Ронана.

Дивіться трейлер до фільму "Вартові галактики": відео

Та на цій стрічці роль Зої Салдани у кіновсесвіті Marvel не закінчилась. Акторка зіграла у другій частині "Вартових галактики" та "Месниках".

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"Закон ночі" (2016)

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Бен Аффлек, Зої Салдана, Леонардо Ді Капріо, Дженніфер Девіссон, Дженніфер Тодд

У час сухого закону в США почав процвітати бандитизм. Гангстери стали справжніми володарями міст, які контролювали постачання алкоголю та збирали кошти з тих, хто хотів мати бізнес під покровом ночі. Звісно, поліцейські не були проти такого свавілля, адже отримували з того зиск.

Та були в містах і такі правоохоронці, які не зрадили принципам. І яке ж здивування було в одного з них, коли під час рейду він впізнав серед гангстерів свого сина. Джо не за своєю волею став одним із очільників кримінального світу, тому його батьку доводиться зробити непростий вибір: допомогти нащадку вижити, коли на того влаштували полювання, чи запроторити його до в'язниці.

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"Коломбіана" (2011)

Рейтинг IMDb – 6,4

Актори: Зої Салдана, Майкл Вартан, Кліфф Кертіс, Ленні Джеймс, Каллум Блу, Жорді Молья

Мабуть, "Коломбіана" – один з найефектніших бойовиків у доробку Люка Бессона. За сюжетом, маленька Каталія Рестрепо дивом рятується, коли до їхнього дому приходять найманці кубинського наркобарона Дона Луїса. Вони на очах у дитини вбивають її батьків та намагаються вивідати, де захована флешка із компроматами на них.

Однак дівчинка рятується та виїжджає за програмою захисту свідків до США. Там вона оселяється у дядька і з роками стає найкращим кілером. Тепер головна мета Каталії – помста, і вона поступово до неї йде.

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"Невдахи" (2010)

Рейтинг IMDb – 6,3

Актори: Джеффрі Дін Морган, Зої Салдана, Кріс Еванс, Ідріс Ельба, Джейсон Патрік, Коламбус Шорт

Захопливий бойовик "Невдахи" розповідає про елітний спецзагін, який отримує нову місію. Агенти вирушають до Болівії, де мали знайти і знищити небезпечну ціль. Та Клей, Дженсен, Рок, Пуч і Кугар потрапляють у центр протистояння двох ворожих таборів і розуміють, що їх підставили. Спецоперація була методом знищення агентів, а замовником виступив їхній ворог, що називає себе Максом. Тому перед агентами нова ціль – вижити та знайти того, хто бажає їм смерті.

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"Аватар" (2009)

Рейтинг IMDb – 7,8

Актори: Сем Вортінгтон, Зої Салдана, Сігурні Вівер, Стівен Ленг, Мішель Родрігес, Джованні Рібізі, Джоел Мур

У далекому майбутньому на Землі наступила енергетична криза. Тому люди колонізували супутник планети Поліфем. Там живуть доброзичливі аборигени, які мають синій колір шкіри та поклоняються богині Ейве. Вони, хоч і мають висоту у 3 метри, не чинять опору колонізаторам, які забирають цінні викопні матеріали.

Клімат супутника і планети не створені для людей, тому вони винайшли спеціальну техніку, яка створює для них аватари, що на вигляд такі ж самі, як і аборигени. Морського піхотинця Джейка, який прикутий до візка та випадково потрапляє до цієї програми, відряджають вмовити плем'я покинути рідний край. Однак, дізнавшись історію аборигенів, чоловік стає на їхній захист.

Зою Салдану складну впізнати через грим. Однак саме ця акторка зіграла одну з головних ролей, яка принесла їй престижні відзнаки.

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