Зої Кравіц епатувала прозорою білизною зі справжнього золота: фото 18+

232
Зої Кравіц
Зої Кравіц / www.gettyimages.com

Актриса, зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц приголомшила відвертим виходом у золотом прозорому бюстгальтері на афтепаті "Оскара 2019" Vanity Fair

Як повідомляє видання Daily Mail, такий бюстгальтер створений дизайнером Ельзою Перетті для ювелірного дому Tiffany & Co.

Читайте також: Переможці премії Оскар-2019: перелік

Відтак елемент білизни виготовлений з 18-каратного золота і коштує 24 тисячі доларів. Однак найдорожчою прикрасою в образі Зої Кравіц стали п'ять платинових браслетів з діамантами вартістю близько 1,5 мільйонів гривень.

Додамо, що користувачі у мережі розкритикували відвертий look голлівудської зірки. Хейтери наголошують, що вбрання виглядало недоречним для вечірки.

Зої Кравіц
Зої Кравіц / Getty Images

Зої Кравіц
Зої Кравіц / Getty Images

blog_ava
Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
сьогодні
7001
Теги: LifeStyle Мода Голлівуд Еротика
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
сьогодні 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
170
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1080
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
6915
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 812
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
568
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук