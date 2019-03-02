Зої Кравіц епатувала прозорою білизною зі справжнього золота: фото 18+

Актриса, зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц приголомшила відвертим виходом у золотом прозорому бюстгальтері на афтепаті "Оскара 2019" Vanity Fair

Як повідомляє видання Daily Mail, такий бюстгальтер створений дизайнером Ельзою Перетті для ювелірного дому Tiffany & Co.

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Відтак елемент білизни виготовлений з 18-каратного золота і коштує 24 тисячі доларів. Однак найдорожчою прикрасою в образі Зої Кравіц стали п'ять платинових браслетів з діамантами вартістю близько 1,5 мільйонів гривень.

Додамо, що користувачі у мережі розкритикували відвертий look голлівудської зірки. Хейтери наголошують, що вбрання виглядало недоречним для вечірки.



Зої Кравіц / Getty Images



Зої Кравіц / Getty Images