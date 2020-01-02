Зої Кравіц оприлюднила перші фото з таємного весілля: яку сукню обрала зірка

Голлівудські актори Зої Кравіц та Карл Глусман в останні дні червня стали подружжям. Досі пара не публікувала жодного фото з розкішного весілля. Однак на Новий рік Зої вирішила зробити сюрприз для своїх прихильників, розмістивши у мережі чорно-білі знімки з особливого дня.

Як відомо, церемонія пройшла 29 червня у Франції. Перед весіллям наречені Зої Кравіц та Карл Глусман влаштували вечерю в одному з найкращих ресторанів Laperouse. Саме туди пара покликала найближчих родичів та зіркових колег.

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Обмінялись клятвами голлівудські зірки в одному з розкішних маєтків. Карл Глусман постав перед гостями у класичному костюмі та білій сорочці з метеликом. А от зірка серіалу "Велика маленька брехня" Зої Кравіц красувалась у білій укороченій сукні з пишним низом і туфлях без підборів. Наречена вирішила відмовитись і від фати, надавши перевагу елегантній зачісці та обручу з бантиком. Виглядала Зої Кравіц по-особливому казково.



Весільні фото акторів Зої Кравіц та Карла Глусмана / Instagram / @zoeisabellakravitz



Зої Кравіц показала свій образ нареченої / Instagram / @zoeisabellakravitz

На чорно-білих кадрах, які акторка розмістила у мережі, також можна побачити її батьків Ленні Кравіца та Лізу Боне, співачку Алішу Кіз, а також колег із серіалу "Велика маленька брехня" Ніколь Кідман, Різ Уізерспун, Шейлін Вудлі та Лору Дерн.



Весілля Зої Кравіц та Карла Глусман / Instagram / @zoeisabellakravitz

Що відомо про стосунки Зої Кравіц та Карла Глусмана?

Вперше про роман знаменитих акторів заговорили у 2016 році. Зої Кравіц та Карл Глусман познайомились під час зустрічі зі спільними друзями. Пара тривалий час не афішувала своїх стосунків, тому невідомо, коли саме актори вирішили зустрічатись. Не розголошували вони і даних щодо весілля. Тільки у 2018 році Зої Кравіц під час інтерв’ю обмовилася, що заручена з Карлом Глусманом. Згодом інсайдери розсекретили дату та місце церемонії.