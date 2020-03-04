Зої Кравіц повністю оголилась перед камерою: фото 18+

Голлівудська акторка Зої Кравіц, яка є донькою легендарного музиканта Ленні Кравіца, приголомшила прихильників новими знімками. Зірка оголилась перед камерою, прикривши інтимні місця квітами.

Провокативний кадр з'явився на офіційній інстаграм-сторінці Зої Кравіц та одразу ж розбурхав мережу. Акторка залюбки позувала перед фотографом Шарлоттою Вельс без будь-якого одягу. Сексуальності її вигляду додавали сріблясті кільця, складені у знак безкінечності. Їх Зої Кравіц надягнула на груди, що виглядало дуже спокусливо.

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А от інтимні місця акторці вдалось прикрити завдяки квітам, які стояли у вазі. Шарлотта Вельс обрала такий ракурс, щоб оголена Зої Кравіц не виглядала вульгарно, а постала перед прихильниками ніжною та водночас звабливою.

Відомо, що еротичне фото увійде до нового випуску журналу Pop Magazine. Зої Кравіц стала головною героїнею весняного номера, відтак прикрасила обкладинку глянцю. На цьому кадрі 31-річна акторка виглядала менш провокативно, примірявши класичні штани та прозору чорно-білу блузу. Яскравим акцентом стали підтяжки, які Зої Кравіц натягнула руками, а от сексуальності світлині додавала відсутність спідньої білизни на зірці.