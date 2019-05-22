Знаменита голлівудська акторка Зої Кравіц вийшла заміж за Карла Глусмана

Знамениті голлівудські зірки Зої Кравіц та Карл Глусман побралися. 30-річна акторка та її 31-річний бойфренд, який також працює у галузі кінематографії, офіційно стали подружжям.

Про те, що Зої Кравіц та Карл Глусман одружилися повідомляє іноземне видання Us Weekly.

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Зіркова пара узаконила свої відносини і тепер вони стали подружжям. Офіційна частина відбулася напередодні, а святкова вечірка відбудеться в червні цього року. Для святкування важливої події у їхньому житті пара обрала одну з найромантичніших країн світу – Францію. Саме там 30-річна Зої Кравіц одягне білу сукню і разом зі своїм законним чоловіком прийматиме вітання з нагоди одруження.

Що відомо про відносини Заї Кравіц та Карла Глусмана? Про роман зірок стало відомо у 2016 році. Вони познайомилися під час зустрічі з їхніми спільними друзями. Проте пара віддає перевагу не афішувати свої відносини, тому про їхні стосунки пресі було відомо небагато. Однак у 2018 році під час одного з інтерв’ю актриса обмовилася, що вони з Карлом Глусманом заручені, але мали намір тримати це у таємниці.