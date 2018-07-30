Зрада чоловіка Лорак і Марченко на "Танцях": якими скандалами запам'ятався український шоу-біз

Час підвести підсумки 2018 року. Окрім успішних досягнень, курйозів, весіль та розлучень, багато іншого, варто пригадати ще й досить незручні теми, які швидко стали резонансними в Україні. Їхніми героями стали представники українського шоу-бізнесу.

Редакція LifeStyle24 підготувала перелік найгучніших скандалів, які пов'язані з представниками українського шоу-бізнесу у 2018 році.

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Данилко послав "в п*зду" адміністратора співачки TAYANNA

У фіналі нацвідбору на "Євробачення 2018" розгорівся справжній скандал під час виступу TAYANNA. Учасником конфліктної ситуації став суддя проекту Андрій Данилко, який запідозрив фіналістку у виконанні пісні "Леля" під фонограму.

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За його словами, цю ідею йому підкинули слухачі, відтак він вирішив вивести співачку на чисту воду. Мовляв, співати і при цьому так запально танцювати на сцені складно. Після цих слів один з глядачів, якого ведучий Сергій Притула назвав "адміністратором TAYANNA", втрутився і почав вигукувати Данилку "ганьба" за те, що він влаштував перевірку артистці.

Андрій Данилко безцеремонно у прямому ефірі послав цього чоловіка "в п*зду". Пізніше артист перепросив через матюки у прямому ефірі.

Дивіться відео: Данилко у прямому ефірі послав адміністратора TAYANNA

Скандальне відео зради чоловіка Ані Лорак

В кінці липня чоловіка Ані Лорак Мурата помітили у Києві в караоке-клубі з брюнеткою. Згодом ЗМІ дізналися, що чоловік був в компанії Яни Беляєвої. Та дівчина під час конкурсу "Міс Україна Всесвіт" дала дивний коментар журналістам, запевнивши, що має тільки дружні стосунки з Муратом.

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За словами інсайдерів, після скандальних новин подружжя живе в одному помешканні. Однак Ані Лорак опублікувала фото без обручки. Згодом, 3 вересня, пара вперше з'явилася на публіці разом. Ані Лорак та Мурат Налчаджіолу разом провели спільну дочку до школи. В останньому інтерв'ю співачка зізналась, що не пробачить зради.

Чоловіка Ані Лорак спіймали на зраді: дивіться відео

Відомо, що Ані Лорак вирішила розлучитись. Цю інформацію вона ретельно приховувала, однак у реєстрі судових справ з'явився позов Кароліни Куєк (справжнє ім'я співачки) до Мурата Налчаджіолу про розірвання шлюбу.

Єгорова звільнилася з телеканалу після ефіру з екс-чоловіком

Українська телеведуча Сніжана Єгорова, яка працювала на українському телеканалі "Прямий", вирішила звільнитись з компанії після курйозного опитування для глядачів в ефірі з її екс-чоловіком Антіном Мухарським. Вона заявила, що в ефірі передачі "Поярковnews" 1 червня за участю її колишнього чоловіка Антіна Мухарського глядачам запропонували опитування, в якому потрібно було вибрати, "кого врятувати" і "не дати вбити ворогу": Антіна Мухарського або Сніжану Єгорову.

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За даними телеканалу, в телефонному опитуванні цього телевізійного ефіру взяли участь 2764 телеглядача, 79% з яких зробили вибір на користь Мухарського. Ведуча також звинуватила у відсутності професійної етики не лише Пояркова, а й співведучу передачі Ірину Ратушну.



Скандальне опитування в програмі "Поярковnews на каналі "Прямий"

Дискваліфікація "Міс Україна 2018" за брехню

Переможницю конкурсу краси "Міс Україна 2018" Вероніку Дідусенко дискваліфікували. Причиною для такого рішення стало приховання дівчиною інформації про дитину. Згідно з правилами національного етапу "Міс Світу", конкурсанти не повинні бути мамами на час проведення конкурсу. 30 вересня відбулося переобрання нової "Міс України-2018".

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Раніше організатори конкурсу "Міс Україна 2018" назвали умови шоу не дискримінацією, адже молоді мами можуть брати участь в іншому конкурсі краси – "Місіс Україна". Окрім цього, члени журі здійснили переголосування та визначились з ім'ям дівчини, що отримала корону. Нею стала 19-річна Леоніла Гузь, яка, за збігом обставин, жила в одній кімнаті з дискваліфікованою Веронікою Дідусенко. У мережі підозрюють, що саме ця красуня оприлюднила інформацію про дитину киянки.

Марченко на шоу "Танці з зірками"

Цього року у танцювальному проекті "Танці з зірками" взяла участь дружина Віктора Медведчука і телеведуча Оксана Марченко.

Після того, як телеведуча підтвердила свою участь у новому сезоні шоу "Танці з зірками", команда телепрограми "Телевізійна служба новин" телеканалу "1+1" публічно висловила незгоду з рішенням керівництва щодо цього. Генеральний директор телеканалу 1+1 Олександр Ткаченко заявив, що спочатку потрібно заборонити торгівлю з Росією і спільні проекти в кіно і ТБ і вже тоді канал "1+1" буде діяти за законом.

Після 1 прямого ефіру мережа вибухнула шквалом обурень через участь дружини Віктора Медведчука у шоу. І вже після 5 ефіру, коли Оксана Марченко та Дмитро Чаплін отримали найменшу кількість балів за результатами голосування суддів, проект покинула пара Маші Єфросиніної та Максима Леонова. Тисячі глядачів шоу підтримали Машу Єфросиніну і назвали результати шоу несправедливими. Українці навіть заявили, що хочуть побачити справжні показники результатів голосування за кожного учасника. Згодом на офіційному сайті телеканалу "1+1" організатори "Танців з зірками" розмістили правила нарахування балів учасникам шоу, де зазначили, що оцінки журі та глядачів є рівноцінними і голосування проходить в три етапи.

Згодом дружина Віктора Медведчука заявила, що під час підготовки до прямих ефірів на репетиції вона зламала 2 ребра, відтак покидає шоу.

Скандальні зізнання Полуніна у любові до Путіна

У свій день народження 20 листопада український всесвітньо відомий артист балету Сергій Полунін подякував очільнику Кремля. Тоді він переадресував Путіну усі "добрі побажання", які отримав у свій бік та зізнався, що змалку бачив у російському президенті Володимиру Путіну "світло". Тому йому незрозуміло, чому до очільника країни-агресора ставляться погано.

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Згодом танцівник до скандального тексту додав фото із зображенням обличчя російського лідера на грудях. Примітно, що при цьому Полунін демонструє і татуювання на руці – воно у нього у вигляді тризубу.

Згодом артист балету опублікував знімок з українським та російським паспортами. Як відомо, 29 жовтня Полунін отримав російське громадянство у Москві. Крім того, на знімку Сергій склав руки, на яких зображені тату герба України і Росії, у формі серця.

Через такі скандальні заяви чимало зірок припинили спілкування з Сергієм Полуніним. Серед них – прима українського балету Катерина Кухар.