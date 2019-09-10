Зрозуміла, що була мусульманкою все життя, – співачка Шинейд О'Коннор про релігію і важке минуле

52-річна ірландська співачка Шинейд О'Коннор минулими роками мала чимало проблем з психічним здоров’ям – її не покидали думки про суїцид та зміну релігії. Нещодавно артистка стала гостею шоу The Late Late Show with James Corden, де вибачилась за гучні образи та розповіла, як змінилось її життя після прийняття ісламу.

Жінка, яка взяла нове ім’я Шухада, що в перекладі з арабської означає "мучениця", не лише поділилась сокровенним, а й виконала свій хіт кінця 1990-х "Nothing Compares 2 U".

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Шинейд О'Коннор на The Late Late Show: відео

У 2018 році артистка після зміни віри заявила, що більше не хоче "проводити час з огидними білими людьми". Наразі ж вона дуже шкодує про ці слова і приносить публічні вибачення.

Я публікувала ці пости, будучи озлобленою і нездоровою. Вони не мають нічого спільного з правдою і не відповідають моїм переконанням зараз. Їх спровокувала повсюдна ісламофобія. Я хочу вибачитися за завданий біль. Це був один із найбільш божевільних твітів, які бачив Бог,

– заявила Шухада.

На вечірнє топ-шоу Шинейд прийшла у традиційному мусульманському одязі – з покритою головою у хіджабі. "Немає ніяких правил. Я не в тому віці, щоб обов'язково носити хіджаб. Я не ношу його тому що я повинна. Я ношу його, тому що мені це подобається. Це просто ідентифікація себе, як мусульманки", – одразу ж пояснила свою позицію співачка.

Вона додала, що вирішила прийняти іслам, тому що зрозуміла, що була мусульманкою все життя.

Я прочитала другу главу Корану і зрозуміла, що я вдома і що я була мусульманкою все своє життя. Ви можете бути мусульманином, навіть не будучи їм. Адже мусульманин – це той, хто вважає, що не слід поклонятися нікому, крім Бога,

– зазначила зірка.

Що відомо про депресію Шинейд О'Коннор? В серпні 2018-го року Шинейд опублікувала у Facebook відеозапис, в якому зізналася про депресію і суїцидальні думки. Вже за кілька днів після цього О'Коннор забрали до лікарні. Згодом у новому інтерв'ю її рідна матір Марі О'Коннор тримала юну Шинейд в камері тортур і ґвалтувала її. Через деякий час після курсу лікування співачка заявила, що прийняла іслам.