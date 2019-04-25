Зруйновану гаргулью з Норт-Даму відновили на 3D-принтері: фото

Після ліквідації пожежі у Соборі Паризької Богоматері президент Франції Еммануель Макрон заявив, що на реконструкцію Нотр-Даму піде 5 років. Фахівці ж припускають, що процес може затягнутись на не один десяток років. Аби пришвидшити відновлення культової споруди, нідерландська компанія Concr3de запропонувала окремі елементи відтворювати на 3D-принтері. І вже мають перший задовільний результат.

Щоб не бути голослівними, архітектори Ерік Гебоерс і Маттео Балдассарі показали одну зі зруйнованих гаргуль Le Stryge, створену за допомогою 3D-друку. Як матеріали використали попіл та автентичну глину, передає Inspired.

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"Ми бачили момент, коли впав шпиль. Тоді ми подумали, що можемо запропонувати спосіб поєднати старі матеріали з новою технологією. Це дозволить прискорити реконструкцію і зробити собор не просто копією оригіналу, а собором, про історію якого можна було б говорити з гордістю", – зазначив Гебоерс.



Гаргулья, створена на 3D-принтері

За його словами, якщо задіяти у реконструкції собору 3D-принтер, то і матеріали можна використати ті, що лишилися після пожежі. А це певною мірою вирішить суперечку щодо відновлення Нотр-Даму. Справа у тому, що оригінальну сировину немає де взяти (глиняні кар’єри давно під землею, а дерев, з яких робили балки, вже давно немає "в живих"), проте за допомогою 3D-сканування та 3D-друку можливо створити майже ідентичні матеріали.

Ми маємо спеціальний струменевий 3D-принтер. Він чудово налаштований для роботи з кам’яними матеріалами. Принтер друкує з точністю до 0,1 міліметра. Та найголовніше: ми можемо задавати параметри для сировини, яка нам потрібна,

– пояснили у Concr3de.



Для створення гаргульї в використали вапняк та попіл, що лишився після пожежі

Що відомо про пожежу у Соборі Паризької Богоматері?

Нотр-Дам або Собор Паризької Богоматері – одна з найпопулярніших пам'яток Парижа, яка є його своєрідною візиткою. Будівлю зводили майже 200 років – з середини ХІІ до середини XIV століття.

15 квітня 2019 року світові ЗМІ вибухнули новиною: частину Собору Паризької Богоматері охопила масштабна пожежа. Рятувальникам вдалось її ліквідувати через 9 годин. Вогонь зруйнував верхню частину шпиля храму, годинник і значну частину покрівлі, також сильно постраждали вітражі. Внаслідок обвалу даху в одному місці пробито велику діру у стелі. Загалом серйозних втрат вдалося уникнути: кам'яна частина собору, каркас та дві вежі збереглися. Президент Франції пообіцяв відновити Нотр-Дам.

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Дивіться відео: Пожежа у Соборі Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі)