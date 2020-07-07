Французька модель та дружина кіноактора Венсана Касселя після пологів сміливо хизується тілом, адже швидко привела себе у розкішну форму. 23-річна Тіна Кунакі знялась для ефектного кампейну білизняного бренду верхи на коні.

Тіна Кунакі досить часто публікує фантастичні світлини у купальнику на особистій сторінці в інстаграмі. Разом з чоловіком та однорічною донькою вона відпочиває на пляжі й ділиться релаксом на узбережжі океану з шанувальниками. Проте цього разу зірка постала в об'єктиві професійного фотографа.

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Вона знялась у рекламній кампанії білизняного бренду CUUP. Для позування французька модель обрала досить сміливе рішення. Вона осідлала коня й показала екстримальну позу, піднявши руки догори на тлі чистого неба.

Перед камерою Тіна Кунакі з'явилась у вишуканому комплекті білизни шоколадного кольору, який гармоніював з каштановою шерстю скакуна. Знаменитість зібрала волосся назад, а обличчя не обтяжувала макіяжем. Вона засвітила не лише природну красу без косметики, а й підтягнутий живіт, який спокусливо виглядав у кадрі.

Її пишні груди та пружні сідниці, схоже, зводять з розуму мережу, адже всього за кілька годин Тіну Кунакі засипали понад 73 тисячами лайків.