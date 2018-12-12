Зухвала Меланія Трамп у шкіряних штанах відвідала авіабазу: фото

Дружина Президента США Меланія Трамп заслужено отримала негласне звання "ікони стилю". Кожен її вихід у світ має шалений успіх, а вбрання приголомшує всіх очевидців. Однак перша леді США вміє здивувати.

12 грудня Меланія Трамп відвідала об'єднану військову базу Ленглі-Юстіс. У рамках офіційної поїздки перша леді поспілкувалась з представниками Повітряних сил США та відвідала школу Bethel Manor у Хемптоні.

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Неймовірний день, який я провела з американськими військовими на USS George HW Bush. Дякую за вашу службу,

– написала Меланія Трамп у мережі.

Варто зазначити, що для офіційної поїздки перша леді обрала досить зухвале вбрання, яке західні ЗМІ вже встигли назвати "рокерським". Перед військовими Меланія Трамп постала у шкіряних приталених штанах, півпальті та чоботах. Такий не зовсім елегантний look вона завершила хвилястим волоссям та легким макіяжем.

Перша леді США опублікувала ефектні фото у своєму блозі. Меланія не втрималась та навіть зробила селфі у військовому кеппі з назвою авіаносця. Окрім цього, чи не вперше дружина Дональда Трампа приміряла шапку.



Меланія Трамп приміряла зухвалий образ / Instagram



Меланія Трамп зустрілась з військовими / Instagram



Меланія Трамп в шкіряних штанах / Instagram



Перша леді США в шапці / Instagram



Меланія Трамп на авіабазі США / Instagram



Селфі Меланії Трамп / Instagram