Зухвала Меланія Трамп у шкіряних штанах відвідала авіабазу: фото
Дружина Президента США Меланія Трамп заслужено отримала негласне звання "ікони стилю". Кожен її вихід у світ має шалений успіх, а вбрання приголомшує всіх очевидців. Однак перша леді США вміє здивувати.
12 грудня Меланія Трамп відвідала об'єднану військову базу Ленглі-Юстіс. У рамках офіційної поїздки перша леді поспілкувалась з представниками Повітряних сил США та відвідала школу Bethel Manor у Хемптоні.
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Неймовірний день, який я провела з американськими військовими на USS George HW Bush. Дякую за вашу службу,
– написала Меланія Трамп у мережі.
Варто зазначити, що для офіційної поїздки перша леді обрала досить зухвале вбрання, яке західні ЗМІ вже встигли назвати "рокерським". Перед військовими Меланія Трамп постала у шкіряних приталених штанах, півпальті та чоботах. Такий не зовсім елегантний look вона завершила хвилястим волоссям та легким макіяжем.
Перша леді США опублікувала ефектні фото у своєму блозі. Меланія не втрималась та навіть зробила селфі у військовому кеппі з назвою авіаносця. Окрім цього, чи не вперше дружина Дональда Трампа приміряла шапку.
Меланія Трамп приміряла зухвалий образ / Instagram
Меланія Трамп зустрілась з військовими / Instagram
Меланія Трамп в шкіряних штанах / Instagram
Перша леді США в шапці / Instagram
Меланія Трамп на авіабазі США / Instagram
Селфі Меланії Трамп / Instagram
Стильне фото Меланії Трамп / Instagram