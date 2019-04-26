Зухвале пограбування MARUV: представники авіакомпанії прокоментували інцидент

Скандальна співачка MARUV (справжнє ім'я – Анна Корсун), яка досить активно гастролює в Росії, вдруге стала жертвою пограбування. Як і попереднього разу, зірка скористалась послугами авіакомпанії МАУ. Після емоційного допису представники перевізника прокоментували ситуацію.

Після того, як в аеропорту співачка MARUV виявила зламані замки на своїх валізах. вона, не добираючи слів, записала емоційне звернення до компанії "Міжнародні Авіалінії України" (МАУ). Згодом на сторінці у Facebook артистка зізналась, що в неї зникли дорогі речі, за які вона вимагає компенсації.

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Цього разу у мене зникли окуляри вартістю 500 євро і нові сережки від Swarovski. Все, що було нове та запаковане – цього вже нема. На жаль! Напевно, ті, хто там працюють, хочуть це продати в Dutyfree,

– заявила MARUV.

Авіакомпанія вирішила не стояти остронь скандалу та прокоментувати ситуацію. Під дописом артистки вони розмістили повідомлення, в якому перепросились за інцидент та пояснили, що не МАУ займається вантажем, а облуговуючі компанії. Однак MARUV все ж може отримати компенсацію за втрату дорогих аксесуарів.

"Дуже шкода, що вам довелося зіткнутися з такою ситуацією. Вантаженням багажу займаються працівники обслуговуючих компаній. Авіакомпанія не має доступу до багажу і несе матеріальну відповідальність, згідно з конвенцією ІАТА. У разі, якщо виявляється розкриття валіз, ми просимо звертатися до відділу розшуку Lost and Found аеропорту прибуття для складання акту про неналежне перевезення. Про всі дії, необхідні для отримання компенсації, ми повідомили вам в соціальній мережі Instagram", – прокоментували представники МАУ.

Це не вперше артистка потрапляє в інцидент в аеропорту "Бориспіль". 30 березня одіозна MARUV стала жертвою пограбування. Тоді грабіжники розтрощили її багаж та витягнули з валіз прикраси. Мабуть, зловмисники були переконані, що зірка носить тільки золото та срібло, тому забрали всю її біжутерію.