Зухвалі вбрання і танці: гурт "НеАнгели" презентував гарячий кліп

Популярний український гурт "НеАнгели" порадував своїх прихильників у мережі. Вокалістки колективу Слава та Віка презентували новий ритмічний трек "Удары", до якого створили досить пікантний кліп.

Режисером звабливого ролика виступив Сергій Ткаченко. За його задумом, кліп "Удары" розпочався з того, що солістка гурту "НеАнгели" Вікторія у сльозах втікає з власного весілля. Артистка переживає через розрив стосунків та не може знайти собі місце.

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Окрім цього, співачки приміряли грайливі образи для зйомок кліпу. Зокрема, Вікторія постала у відео в шкіряному пальті та черевиках, а Слава – у червоній спідниці, пікантній кофті і тренчі. У таких вбраннях співачки станцювали під запальні ритми пісні "Удары".

За словами представників гурту "НеАнгели", сам трек розповідає про пошуки щастя, яке є в кожного з нас. Тому, ймовірно, ритмічні танці зірок показують процес створення свого особливого настрою, який приносить радість.

"Удары" – це пісня про те, що щастя у кожної з нас всередині. Варто тільки його в собі відшукати. Слава та Вікторія закликають: танцюй, співай, відривайся, довіряй своїй інтуїції та відчуттям. У будь-якій незрозумілій ситуації – створюй свій настрій самостійно!" – розповіли представники гурту.

Нова пісня гурту "НеАнгели" – "Удары": дивіться запальний кліп

Гурт "НеАнгели" – "Удары": текст нової пісні

Дым сигареты, губами ветер ловлю

Где ты и с кем я больше знать не хочу

Гоню в ночь свой старенький Мерс

Видишь удары твои сделали сердце сильней

Я виновата, что выбираю плохих парней

Спасает лишь отчаянный дэнс

Я для всех, но ничья кружу на танцплоле

У меня в крови любовь и немножко алкоголя

Я свободна, но не одна, кружу на танцполе

У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре

В спину твои ножи я принимаю когда

Ранил, но не убил, только себя потерял

Уеду и круг разорвется

Дикая, смелая, гоню больше ста

Что б я не делала, тебе все не так

Мне нужен поцелуй незнакомца

Я для всех, но ничья кружу на танцплоле

У меня в крови любовь и немножко алкоголя

Я свободна, но не одна, кружу на танцполе

У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре