Зухвалі вбрання і танці: гурт "НеАнгели" презентував гарячий кліп
Популярний український гурт "НеАнгели" порадував своїх прихильників у мережі. Вокалістки колективу Слава та Віка презентували новий ритмічний трек "Удары", до якого створили досить пікантний кліп.
Режисером звабливого ролика виступив Сергій Ткаченко. За його задумом, кліп "Удары" розпочався з того, що солістка гурту "НеАнгели" Вікторія у сльозах втікає з власного весілля. Артистка переживає через розрив стосунків та не може знайти собі місце.
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Окрім цього, співачки приміряли грайливі образи для зйомок кліпу. Зокрема, Вікторія постала у відео в шкіряному пальті та черевиках, а Слава – у червоній спідниці, пікантній кофті і тренчі. У таких вбраннях співачки станцювали під запальні ритми пісні "Удары".
За словами представників гурту "НеАнгели", сам трек розповідає про пошуки щастя, яке є в кожного з нас. Тому, ймовірно, ритмічні танці зірок показують процес створення свого особливого настрою, який приносить радість.
"Удары" – це пісня про те, що щастя у кожної з нас всередині. Варто тільки його в собі відшукати. Слава та Вікторія закликають: танцюй, співай, відривайся, довіряй своїй інтуїції та відчуттям. У будь-якій незрозумілій ситуації – створюй свій настрій самостійно!" – розповіли представники гурту.
Нова пісня гурту "НеАнгели" – "Удары": дивіться запальний кліп
Гурт "НеАнгели" – "Удары": текст нової пісні
Дым сигареты, губами ветер ловлю
Где ты и с кем я больше знать не хочу
Гоню в ночь свой старенький Мерс
Видишь удары твои сделали сердце сильней
Я виновата, что выбираю плохих парней
Спасает лишь отчаянный дэнс
Я для всех, но ничья кружу на танцплоле
У меня в крови любовь и немножко алкоголя
Я свободна, но не одна, кружу на танцполе
У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре
В спину твои ножи я принимаю когда
Ранил, но не убил, только себя потерял
Уеду и круг разорвется
Дикая, смелая, гоню больше ста
Что б я не делала, тебе все не так
Мне нужен поцелуй незнакомца
Я для всех, но ничья кружу на танцплоле
У меня в крови любовь и немножко алкоголя
Я свободна, но не одна, кружу на танцполе
У меня в крови любовь, но это пройдет вскоре