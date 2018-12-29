Зухвалий напад на Дзідзьо: у поліції показали відео інциденту

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Напад на Дзідзьо: в мережі опублікували відео інциденту
Напад на Дзідзьо: в мережі опублікували відео інциденту / Кадри з фільму

Український співак Дзідзьо став жертвою зухвалого нападу. Артист досі відновлює своє здоров'я та змушений був перенести всі заплановані виступи та інтерв'ю. Вперше у мережі показали відео, на якому видно момент нападу.

Що сталось із Дзідзьо?

Інцидент із Дзідзьо, який відбувся 28 грудня, став чи не найбільш обговорюваною темою в Україні. Зловмисники просто посеред дня напали на артиста. Після словесного конфлікту невідомі накинулись на співака. 

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Дзідзьо одразу ж звернувся до правоохоронців, які відкрили кримінальне провадження. Окрім цього, артист дав свідчення, розповівши деталі зухвалого злочину. За словами співака, інцидент стався перед анонсованим ефіром на одному зі столичних радіо. Біля входу до офісу медіакомпанії до Дзідзьо підійшов знайомий йому чоловік, який неодноразово погрожував та вимагав гроші. Згодом до зловмисника підійшли ще троє чоловіків. 

Вони всі мене притиснули, вивели на сходи. Я хотів зайти в офіс медіа, але вони перешкоджали мені це зробити. Чоловіки щось кричали. І тут удар. Високий чоловік з бородою це зробив, я чітко пам'ятаю. Одразу інший чоловік завдав мені удар по обличчю, ближче до носа,
– згадує напад Дзідзьо. 

Напад на Дзідзьо в Києві: фото з місця інциденту
Напад на Дзідзьо в Києві: фото з місця інциденту / прес-служба Нацполіції Києва

Після того, як співак заявив, що викликає поліцію, зловмисники втекли з місця інциденту. За інформацією правоохоронців, нападниками виявились 36-річний та 33-річний іноземці, які приїхали до України з російської Чечні. Раніше вони були судимі за підробку документів. Наразі нападників оголошено в розшук. Водночас у мережі поліція вперше показала відео самого нападу.

Напад на Дзідзьо в Києві: відео інциденту

 

Яку травму отримав співак?

Українського співака одразу ж госпіталізували. Медики діагностували в Дзідзьо розрив барабанної перетинки лівого вуха. Тому артист досі перебуває на лікуванні та ще не може сказати, коли саме повернеться до гастролей. 

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Ймовірні причини нападу

Достеменно невідомо, чому було здійснено зухвалий напад на співака. За словами PR-менеджера гурту Лілії Слюсар, до злочину причетний Михайло Мішков, який неодноразово приїжджав до офісу із заявами, що є співвласником компанії DZIDZIO. Чоловік стверджував, що начебто викупив 25% акцій в екс-учасника гурту Олега Турка, тому вимагав отримувати гроші від доходів Дзідзьо. 

Михайло Мішков переконує, що саме він є жертвою в резонансній ситуації. За його словами, після купівлі акцій йому ніхто не надав інформацію про доходи та сплату податків. Він кілька разів намагався з'ясувати і питання з представниками артиста, але не отримав бажаних даних. Довідавшись про запланований ефір, Михайло Мішков поїхав до офісу "Хіт ФМ", де прагнув поговорити з артистом. Однак їх бесіда завершилась сутичкою. 

Представники Дзідзьо запевняють, що не бачили жодних документів, які підтверджували слова Михайла Мішкова. Сам співак називає дії чоловіка рейдерством. 

Ймовірний нападник на Дзідзьо – Михайло Мішков:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений DZIDZIO (@dzidzio)

 

Теги: LifeStyle Музика Напад на Дзідзьо
Джерело: 24 Канал
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