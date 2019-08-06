Зухвало і спокусливо: Кім Кардашян приголомшила провокативний образом для реклами косметики

Світська левиця та зірка реаліті-шоу "Сімейство Кардашян" Кім презентувала нову лінійку свого косметичного бренду KKW Beauty. Для реклами жінка обрала найзручніший для неї шлях – особиста сторінка в Instagram, за якою стежать 145 мільйонів підписників.

На своїй сторінці в Instagram Кім опублікувала перше фото у дуже провокативному стилі, яке вона зробила для реклами власного бренду. Привернувши увагу шанувальників, Кардашян показала продукти своєї нової лінійки на наступних знімках.

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Як повідомила дружина Каньє Веста, для створення колекції вона надихалася трендами в макіяжі 90-х. "На створення лінійки мене надихнули образи з 90-х та мені подобається, якою ностальгічною вийшла вся ця колекція", – зазначила Кім.

Для реклами власного бренду Кардашян підготувала ефектну фотосесію. Зірка знялася у чорному топі з широкими шлейками і чокером. Доповнили образ насичений вечірній макіяж з акцентом на очах та рівне волосся.

Щоправда, деякі користувачі у мережі розкритикували світську левицю через надмірне ретушування фото. "Ти настільки відфотошоплена, що навіть не схожа на себе, Кім", "Це взагалі ти?", – пишуть підписники у коментарях.



Кім Кардашян / Instagram / @KKWBEAUTY