Популярна ведуча та народна улюблениця Леся Нікітюк подорожує Україною у рамках проєкту Le Маршрутка. Зараз зйомки програми відбуваються на Тернопільщині поряд з шедевральним Плебанівським віадуком. Зірка влаштувала фантастичну зйомку на тлі мальовничого мосту, для якої обрала зухвалий топ та широкі штани.

Леся Нікітюк звикла привертати увагу фоловерів до своїх стильних образів, публікуючи фото в інстаграмі. Проте цього разу зірка вирішила наголосити на мальовничих пейзажах України.

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Разом зі знімальною командою проєкту "Le Маршрутка" ведуча подорожує всією країною, а днями опинилася на Тернопільщині. Вона вирушила до одного з 12 шедевральних віадуків України та світу, який розташований на околиці села Плебанівка. Цьому архітектурному диву Леся Нікітюк присвятила допис та показала прихильникам фантастичне місце для подорожі.



Плебанівський віадук / Фото Instagram / @lesia_nikituk

Образ Лесі Нікітюк

Для фотосесії зірка обрала зухвалий look. Вона приміряла напівпрозорий шовковий топ кремового кольору, який спокусливо облягав її струнке тіло й оголював тендітну талію. Ніжний верх вона доповнила широкими штанами у стилі стрітстайл з поясом-бантом та великими кишенями. Образ Лесі Нікітюк завершили масивні кросівки білого кольору.

Ведуча граційно позувала перед камерою з розпущеним волоссям та легким макіяжем. Вона не приховувала свого захвату від мальовничої зупинки, а шанувальники у коментарях подякували за те, що Леся Нікітюк відкрила для них цей шедевральний куточок України.



Леся Нікітюк на тлі шедевра України / Фото Instagram / @lesia_nikituk



Леся Нікітюк на тлі шедевра України / Фото Instagram / @lesia_nikituk