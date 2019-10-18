Зураб Аласанія розповів, чи НСТУ перевірятиме учасників Нацвідбору щодо концертів у Росії

Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України Зураб Аласанія поділився деталями Національного відбору Євробачення-2020, який відбудеться у лютому наступного року. За його словами, учасників конкурсу не перевірятимуть на наявність виступів та концертів у Росії, Криму та окупованому Донбасі.

Про це Зураб Аласанія розповів у коментарі LifeStyle 24. На запитання, як відбуватиметься моніторинг заявлених виконавців у конкурсі, він відповів, що учасник чи колектив попередньо повинен розуміти, на що він погоджується і це вже його відповідальність у разі обману НСТУ.

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Ми не беремо на себе функцій держави. Ми всього лише визначили умови, на які людинна погоджується, беручи участь в конкурсі. Або не погоджується і не бере участь в конкурсі. Це наш конкурс, це ми його проводимо, це ми ставимо умови. Ні карати, ні переслідувати ми не маємо права. Ми не держава,

– заявив голова правлінння НСТУ.

Зураб Аласанія пояснив, що в конкурсу є певні умови та правила, які поставили UA: Суспільне мовлення і телеканал СТБ, на які учасник відбору зобов’язаний погодитись, якщо він планує представляти Україну на Євробаченні-2020.

"Якщо ти не хочеш за якихось умов брати участь в конкурсі, тоді людина може не брати. От і все. А якщо ти підписав вже договір, будь ласка, притримуйся його", – додав представник Національного відбору в Україні.

Зокрема він наголосив, що якщо учасник чи колектив порушив договір навіть під час конкурсу, він буде знятий з Національного відбору Євробачення. Щодо виступів в анексованому Криму, Зураб підсумував, що порушенням вважатиметься, до прикладу, в’їзд в Автономну Республіку Крим із Росії. Але якщо виконавець здійснює в’їзд в Крим з території України і назад – це не є порушенням.

Що відомо про Євробачення-2020?Міжнародний музичний конкурс пройде у Роттердамі, Нідерланди. Найбільш імовірними датами для проведення конкурсу в Нідерландах досі залишаються 12 травня (перший півфінал), 14 травня (другий півфінал) та 16 травня (фінал). Країна вже готується до прийому делегацій із 40 держав світу, а організатори розпочали створення макету головної сцени. Наразі відомо перших учасників на Євробачення-2020: співак Бласа Канто від Іспанії та гурт Hooverphonic від Бельгії. Національний відбір Євробачення в Україні відбудеться 8, 15 та 22 лютого 2020 року. Заявки на участь в конкурсі можна подавати з 16 жовтня по 25 грудня 2019 року.