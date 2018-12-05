Зустріч президентських сімей: Меланія Трамп запросила екс-першу леді до Білого дому

Дональд Трамп і його дружина Меланія запросили сім’ю 43-го президента США в гості до своєї резиденції. Лора Буш залишались під враженням, як стильно Меланія Трамп прикрасила Білий дім до Різдва.

Напередодні похорону колишнього президента Джорджа Буша, перша леді США запросила до Білого дому Лору Буш та її сім’ю. Екс-перша леді відвідала резиденцію глави держави зі своїми дітьми. Фото з зустрічі, де вони разом стоїть біля портрета Джорджа Буша-старшого, прикрашеного чорним полотном, вона опублікувала на сторінці в Instagram.

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Приємна зустріч під час цього важкого тижня. Дякую місіс Трамп за запрошення нашої родини до Білого дому, щоб побачити різдвяні прикраси і наших старих друзів – працівників будинку,

– прокоментувала фото дружина 43-го президента США.

Для офіційної зустрічі Меланія Трамп обрала чорний костюм та білу сорочку. Вона доповнила образ улюбленими туфлями-човниками на високих підборах. Лора Буш обрала зелену сукню з поясом на талії, а шиї було намисто з перлин.



Лора Буш із сім'єю в Білому домі / Instagram / @laurawbush



Дружина 43-го президента США у Білому домі / Instagram / @laurawbush



Меланія Трамп і Лора Буш / Instagram / @melaniatrump.style

Після цього Лора Буш приймала теперішнього президента США та його дружину у своєму будинку. Для другого виходу Меланія також обрала чорний костюм, однак замість штанів одягнула спідницю-олівець.



Меланія Трамп, Лора Буш і їх чоловіки / Instagram / @melaniaperfect