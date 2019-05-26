Зустріч з Неттою і жах на митниці: Вєрка Сердючка розповіла про участь в Євробаченні-2019

18 травня в ізраїльському Тель-Авіві відгриміло одне з наймасштабніших вокальних шоу – Євробачення-2019. Серед запрошених гостей події був український співак Андрій Данилко, який виступає в образі Вєрки Сердючки.

У відвертому інтерв'ю програмі "Світське життя" артистка розповіла, які враження у неї залишились від Євробачення. За словами Вєрки Сердючки, сама підготовка до фіналу конкурсу – це суцільний безлад. Тому спершу вона не хотіла їхати до Тель-Авіва, проте згодом, після кількох місяців перемовин, все ж виступила на цій сцені.

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Неможливо пройти! Я взагалі не збиралася сюди їхати, якщо чесно… Тут нічого не відрізняється від нашого бардака: все, як у нас, тільки на івриті,

– розповіла Вєрка Сердючка.

Окрім цього, співачка зізналась, що перед Євробаченням-2019 наважилась пройти ДНК-тест задля експерименту. Як виявилось, вона на понад 50% має прибалтійське коріння, що вразило Вєрку Сердючку.

"Іврит я знаю з дитинства. Що треба, щоб прожити в Ізраїлі? Знати одне слово – беседер! Це слово означає "усе найкраще", і його можна вживати усюди! Це дуже зручне слово! Я хочу з тобою поділитися: мені робили аналіз ДНК, я навіть спеціально літала до Копенгагену у рамках Євробачення. Я думала, що в мені тече єврейська кров, тому що я і хитра, і популярна, але ні – виявляється, що я прибалтійка! У мене 54% прибалтійської крові!" – поділилась співачка.

А от щодо приїзду до Ізраїля, то у Вєрки Сердючки та її творчої команди є двоякі враження. Артистку шокувало ставлення митників до неї. Преставники ізраїльської прикордонслужби ретельно обшукати багаж української зірки та засипали її питаннями, від яких Вєрка Сердючка почувалась злочинцем.

Митниця! Це взагалі жах! Ставлять такі запитання: "А чому ти так руки поклав?", "Ти думаєш, що шапка – це розумно?", і ти себе відчуваєш злочинцем… Мені здається, що "може, я вчора випила пива, а потім розчленила двох людей і закопала біля готелю?" Потім мені кажуть: "А чому у тебе бритва електрична?" Вони так ставлять запитання, що ти не знаєш, що робити і як на них відповідати!

– зазначила Вєрка Сердючка.

Однак всі неприємності забулись, коли українська артистка зустрілась із переможницею Євробачення-2018 Неттою Барзілай. Співачка раніше зізналась, що служила в армії та під час цього завжди наспівувала пісню Вєрки Сердючки "Lasha Tumbai". Тому з українки вона брала приклад та не побоялась виступити на вокальному конкурсі.

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"Я була дуже рада зустрічі з Неттою. Мені було приємно, що в минулому році вона сказала (коли ще не знала, чи виграє, чи ні): "Я підготувала цю пісню, коли служила в армії!" В армії вона танцювала під нашу пісню "Lasha Tumbai", і надихнулася нею! Коли вона зібралася на Євробачення, то хотіла якусь придуркувату пісню! Так, у неї були комплекси… Але ж я теж була сором’язлива, до мене всі лізли, я не могла усім сказати "ні", – додала Вєрка Сердючка.

Грандіозний фінал Євробачення-2019 відбувся у суботу, 18 травня. У завершальному етапі шоу взяли участь представники 26 країн. За результатами голосування глядачів та нацжурі, перемогу здобув представник Нідерландів Дункан Лоренс.