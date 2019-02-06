Звабити і закохати у себе ще раз: що одягнути на побачення в День святого Валентина
До Дня Валентина залишилось менше двох тижнів. Саме тому варто задуматись, яким образом ви хочете вразити свого обранця на романтичному побаченні.
Голлівудські зірки, фешн-блогери та просто прихильники моди завжди після новорічних свят примірюють різні відверті та часто коктейльні образи для вечірок. Так зірки демонструють, що буде популярним у прийдешньому сезоні та вже на всю готовність чекають приходу весни. Завдяки Instagram-акаунтам знаменитостей можна спостерігати, які кольори, фасони та принти будуть найактуальнішими в ближчий час.
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На прикладі зірок пропонуємо вам підбірку найкрасивіших та найстильніших суконь, які здивують та зваблять ваших партнерів раз і назавжди. Це не обов'язково повинні бути речі від люксових брендів, – підійдуть і стильні образи від мас-маркету, вітчизняних дизайнерів та завжди актуальні вінтажні речі з вкрапленням сучасності. Обирайте свій і наслідуйте вибір перших модниць світу!
Дуа Ліпа робить ставку на відверте декольте і латекс! / Instagram / @dualipa
Вікторія Бекхем як завжди стильна і лаконічна, проте дуже романтична / Instagram / @victoriabeckham
Ірина Шейк у цій сукні, як ніжний зефір – сяюча і неймовірно жіночна / Instagram / @irinashayk
Ельза Госк в цій сексуальній сукні виглядає неймовірно гаряче! / Instagram / @hoskelsa
Яскравий та дуже неочікуваний вихід К'яри Ферранньї, але точно безпрограшний / Instagram / @chiaraferragni
Брітні Спірс у цій червоній сукні – дуже ефектна та спокуслива / Instagram / @britneyspears
Брючні костюми цього сезону особливо популярні, це і доводить Кортні Кардашян! / Instagram / @kourtneykardash
Белла Хадід вразила своєю шкіряною сукнею, спробуйте і ви! / Instagram / @bellahadid
Джинси-кльош і сяюча майка на одне плече – те, що обирає для вечірнього виходу
Жозефін Скрівер / Instagram / @josephineskriver
Розі-Хантінгтон Уайтлі обожнює класику, додаючи яскраві акценти / Instagram / @rosiehw
Романтичного вам побачення!
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