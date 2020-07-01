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Найкращі пляжі Одеси та області для відпочинку: ціни, умови та фото
сьогодні , 14:17 Найкращі пляжі Одеси та області для відпочинку: ціни, умови та фото
Олена Булан
Найцікавіші серіали липня, які варто переглянути
30 червня , 13:32 Найцікавіші серіали липня, які варто переглянути
Юлія Михайлова
Через рік після усиновлення дітей співачка Sia стала бабусею
11:10, сьогодні Через рік після усиновлення дітей співачка Sia стала бабусею
Кеті Перрі була за крок до самогубства після розставання з Орландо Блумом
20:33, 30 червня Кеті Перрі була за крок до самогубства після розставання з Орландо Блумом
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ДТП з Єфремовим: у справі з'явився четвертий потерпілий
16:20, 30 червня ДТП з Єфремовим: у справі з'явився четвертий потерпілий
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