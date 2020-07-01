Українська співачка наважилась на радикальні зміни зовнішності. Наталія Могилевська перефарбувалась у спокусливу білявку. Як і будь-яка жінка, зірка змінила імідж неспроста. Як запевняє сама артистка, у її житті настала біла смуга.

Наталія Могилевська не припиняє вражати прихильників новими роботами та сміливими експериментами, на які її, судячи з усього, надихає велике і щире кохання з таємничим бойфрендом, який працює вчителем за кордоном. Після випуску проникливого фільму "Любов – то велика сила" співачка наважилася оновити не лише свій репертуар, а й імідж. Кардинальні зміни вона показала на особистій сторінці в інстаграмі.

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Наталія Могилевська змінила колір волосся

Артистка, яку публіка звикла бачити русявою, перефарбувалась у фатальну білявку. Зірка опублікувала фото, на якому позує зі світлим коротким волоссям. Новий імідж доповнив стильний макіяж з яскравими тінями та синьою підводкою. Фешн-образ завершила яскраво-рожева сукня на одне плече.

Сама Наталія Могилевська не стала приховувати, що її новий колір волосся пов'язаний з глобальними змінами у житті. Вона також поцікавилась у своїх шанувальниць, чи психували вони наскільки, що стригли чи перефарбовували волосся.

Так, це експериментальний образ. Не буду приховувати, в моєму житті відбулися серйозні зміни. Але я вірю, що настала біла смуга… Білосніжне волосся – це літній, яскравий, сонячний настрій,

– пояснила свій зухвалий вчинок Могилевська.

Співачка також анонсувала нову пісню "Белый самолет", натхнення для написання якої з'явилося у неї разом зі зміною іміджу. Наталія Могилевська вже встигла зняти ліричне відео на композицію, автором якого став режисер Герман Ненов.



Наталія Могилевська стала білявкою / Фото Instagram / @nataliya_mogilevskaya



Наталія Могилевська стала білявкою / Фото ТСН