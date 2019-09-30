Зваблива Белла Хадід стала зіркою глянцю в еротичних образах

Американська модель Белла Хадід обожнює проводити час вдома на власній фермі. Цього разу втілення одного з її улюблених місць на Землі стало локацією для зйомки у новому випуску журналу V Magazine.

Автором стильних фотографій став Блер Гетц Мезібов. Для фотоісторії на фермі River Run Farm 22-річна Белла приміряла кілька образів в стилі спокусливої наїзниці від бренду Fendi. Тренч, прозора сукня, шкіряна сорочка та боді чудово пасували зірці подіумів.

Читайте також: Шведська модель Ельза Госк вчить носити модний аксесуар осені: підбірка фото



Белла Хадід для V Magazine / Instagram / @blairgetzmezibov

Варто додати, що у підлітковому віці, як і її сестра-модель Джіджі, вона особливо захоплювалась кінним видом спорту. Дівчина навіть збиралась брати участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро, але через проблеми зі здоров’ям не здійснила свою мрію. Відомо, що у 2015-му лікарі діагностували у дівчини хворобу Лайма, викликану укусом кліща. У її матері і брата Анвара ця хвороба була діагностована у 2012 році.