Зваблива Демі Роуз показала надто відверте декольте на різдвяній вечірці: фото

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Зваблива Демі Роуз / Instagram / @demirosemawby

Британська модель обожнює шокувати публіку своїми сексуальними образами. Цього разу вся увага була прикута до пишних грудей зірки. Вона постала в обтислій атласній сукні, яка підкреслила її струнку талію та пружні сідниці.

Поява зірки інстаграму на будь-якому світському заході приверне увагу публіки. Цьогорічна вечірка HLD Christmas party у Лондоні не стала вийнятком. Як стверджує сама модель, вона обрала образ "lady in red". 

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Для того, аби прихильники у всьому світі дивилися на неї із завмиранням серця, Демі Роуз одягла атласну сукню червоного кольору. Дівчина не мала жодних аксесуарів, головною її принадою став пишний бюст. Незважаючи на сукню, груди зірки майже повністю виставлені напоказ. 

Вона вирішила не відволікати увагу від свого декольте навіть зачіскою, тому волосся зібрала у високий хвіст. Модель мала яскравий макіяж з насиченою червоною помадою. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Demi Rose (@demirosemawby)

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Еротика Демі Роуз
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