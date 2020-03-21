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Зваблива Емілі Ратажковскі на карантині: спокусливий домашній образ моделі

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Емілі Ратажковскі у відвертому образі / Instagram / @emrata

Знаменитій американській моделі довелося змінити звичні фешн-зйомки на затишні фото з дому. Проте навіть у період самоізоляції Емілі Ратажковскі не зраджує звичним відвертим образам. Зірка показала, як проводить дні у ліжку.

28-річна манекенниця не відстає від своїх знаменитих колег та демонструє, як проводить карантин у своєму будинку. На особистій сторінці в інстаграмі вона опублікувала гарячі фото з самоізоляції, на яких засвітила пишний бюст. 

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Емілі Ратажковскі зрідка влаштовує прогулянки з собакою, а більшість часу проводить в ліжку. Проте навіть карантин їй вдається використовувати продуктивно. Модель присвячує себе власній лінійці купальників та білизни Inamorata, яку заснувала три роки тому. 

Крім того, Емілі Ратажковскі вирішила розповісти, як триває один з її звичних днів в ізоляції: "Пила каву, спілкувалася онлайн з родиною, їла бутерброди з тунцем, робила макіяж, читала". Проте зірка змогла потішити шанувальників не лише порадами для дозвілля, а й вразити звабливою зовнішністю. 

На фото вона позує на білосніжній постелі у кроп-топі з відвертим декольте. Вбрання дозволило Емілі показати підтягнутий живіт та засвітити пишні груди. Навіть на карантині вона дотримується модних трендів та слідкує за собою. 

 

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Автор: Марина Джура
Теги: Новини LifeStyle LifeStyle Еротика Емілі Ратажковскі
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