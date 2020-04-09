Зваблива Емілі Ратажковскі похизувалася оголеними сідницями: спекотне фото

Пристрасна модель Емілі Ратажковскі продовжує підігрівати інтерес до своєї особистості. Вона вкотре поширила еротичне фото, на якому показала апетитні сідниці.

Карантин – не привід сумувати і це доводить одна із найзатребуваніших та найвідвертіших моделей сучасності Емілі Ратажковскі. Кожна її публікація викликає активні обговорення в мережі. Світлин красуні з нетерпінням чекають майже 26 мільйонів підписників в інстаграмі. І вона не змушує їх довго чекати та ледь не щодня ділиться звабливими кадрами.

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На черговому знімку модель позує майже в темряві. В кімнаті бачимо декоративну пальму. Лише декілька промінчиків світла падають на її тіло. Емілі зображена в боді бежевого кольору, яке підкреслює її спокусливі форми. Фотографія демонструє оголені сідниці сексапільної Ратажковскі.

Дівчина підняла голову вверх і її волосся спадає назад, що додає образу ще більшої еротичності.



Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata