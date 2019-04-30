Зваблива Енн Гетевей прикрасила обкладинку глянцю: ефектні фото

Знаменита голлівудська акторка Енн Гетевей знялася для обкладинки популярного журналу Tatler. Американська зірка постала на світлинах у доволі спокусливому образі.

Перші фото з фотосесії Енн Гетевей з’явилися спершу на її сторінці в Instagram, а пізніше в акаунті журналу Tatler.

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Голлівудська акторка, яка на даний момент знімається у декількох проектах одночасно і часто з'являється на несподіваних кадрах від папараці, постала перед фешн-фотографом у звабливих образах.

За час фотосесії вона змінила шість вбрань, однак спільною деталлю залишився її темний макіяж з акцентом на очі. На одній з чорно-білих світлин вона постала у темному боді з глибоким декольте та в колготках в трендовий горох. Доповненням образу стали туфлі на високих підборах та масивні аксесуари.



Енн Гетевей / Instagram / @annehathaway

На кольоровому фото Енн Гетевей позувала в тих самих колготках, однак, лежачи на ліжку, прикривала тіло червоною подушкою і звабливо дивилася прямо в камеру.



Енн Гетевей / Instagram / @annehathaway



Енн Гетевей / Instagram / @annehathaway