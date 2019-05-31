Зваблива Кортні Кардашян показала розкішні форми у зйомці для Paper Magazine: фото
40-річна сестра Кім Кардашян Кортні стала головною героїнею нового випуску журналу Paper. Для зйомки жінка приміряла кілька яскравих образів, які чудово підкреслили її фігуру.
Відомо, що нова фотосесія стала частиною промокампанії лайфстайл-проекту Кортні – Poosh. Кортні Кардашян позувала в об'єктиві фешн-фотографа Джеймі Нельсона.
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Кортні Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine
Для гарячої фотоісторії стилісти підібрали зірці соціальних мереж декілька ретро-образів: сукню у квітковий принт, халати, корсети, взуття на підборах та платформі і багато стильних аксесуарів. Образи Кортні доповнювали елегантні зачіски з легкими локонами та макіяж з акцентом на червоних губах. Кадри вийшли доволі гарячими і водночас дуже жіночними.
Кортні Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine