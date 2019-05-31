Зваблива Кортні Кардашян показала розкішні форми у зйомці для Paper Magazine: фото

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Кортні Кардашян для Paper Magazine
Кортні Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @jamienelson6

40-річна сестра Кім Кардашян Кортні стала головною героїнею нового випуску журналу Paper. Для зйомки жінка приміряла кілька яскравих образів, які чудово підкреслили її фігуру.

Відомо, що нова фотосесія стала частиною промокампанії лайфстайл-проекту Кортні – Poosh. Кортні Кардашян позувала в об'єктиві фешн-фотографа Джеймі Нельсона.

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Кортні Кардашян для Paper
Кортні Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine

Для гарячої фотоісторії стилісти підібрали зірці соціальних мереж декілька ретро-образів: сукню у квітковий принт, халати, корсети, взуття на підборах та платформі і багато стильних аксесуарів. Образи Кортні доповнювали елегантні зачіски з легкими локонами та макіяж з акцентом на червоних губах. Кадри вийшли доволі гарячими і водночас дуже жіночними.


Кортні Кардашян для Paper Magazine / Instagram / @papermagazine

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Еротика Кортні Кардашян
Джерело: LifeStyle 24
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