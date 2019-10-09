Зваблива Ніколь Кідман знялася у прозорій сукні для Elle: фото

Американський глянцевий журнал Elle представив декілька обкладинок жовтневого спецвипуску "Жінка в Голлівуді" з найпопулярнішими зірками: Наталі Портман, Ніколь Кідман, Скарлетт Йоганссон, Зендаєю, Гвінет Пелтров, Доллі Партон та іншими жінками.

Для американського Elle 52-річна Ніколь Кідман знялася у неочікуваному спокусливому образі. Прозора чорна кутюрна сукня від Dior підкреслила струнку фігуру акторки, а чорна вуаль зробила образ загадковим.

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Ніколь Кідман для Elle USA / Instagram / @nicolekidman

В інтерв'ю виданню акторка зізналася, що серіал "Велика маленька брехня", в якому Ніколь Кідман зіграла одну з головних ролей, а також працювала продюсером, може отримати продовження.

"Всі питають, чи буде третій сезон. І всі ми відповідаємо: "Просто дайте нам секунду на роздуми". Звичайно, ми б хотіли зробити третій сезон, тому що нам дуже подобається працювати разом і проводити час зі своїми друзями, створюючи такий приголомшливий проєкт", – наголосила зірка.

Ніколь Кідман для Elle USA / Instagram / @nicolekidman

Також актриса заговорила про нову стрічку Bombshell ("Сенсація"), у якому йдеться про сексуальні домагання на новинному каналі Fox News. У фільмі, знятому на реальних подіях, також зіграли акторки Марго Роббі і Шарліз Терон. В Україні прем'єра запланована на 19 грудня 2019 року.

Фільм намагається розповісти не про Fox News, а історію набагато ширше. Це набагато більше про сексуальне домагання і жінок,

– заявила Кідман.

Фільм Bombshell: дивіться трейлер