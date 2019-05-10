Зваблива русалонька: Кайлі Дженнер показала, яку сукню обрала для вечірки на Met Gala 2019

Met Gala 2019 відгримів кілька днів тому, але залишив за собою шлейф із тисячі світлин, якими зірки досі хизуються у соціальних мережах. Однією з них стала 21-річна Кайлі Дженнер, яка була в списку запрошених на after party. Зірка Instagram одягнула спокусливу сукню від Versace, яка вдало підкреслила всі її форми.

Для офіційної частини свята та появи на рожевому килимку Met Gala 2019 21-річна мільярдерка обрала сукню з глибоким вирізом від Versace. На післясвятковій вечірці молода мама також з'явилася у вбранні від того ж бренду, однак у ще відвертішому стилі. Нові світлини Кайлі Дженнер опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На фото знаменитість постала у сукні, спідниця та верх якої були розшиті на талії, зі спокусливим декольте. Особливості сексуальному вбранні додала масивна смуга з пір'ями на спині, які прикріплювалася до бретелей сукні. Кайлі Дженнер позувала на темному фоні, звабливо дивлячись у камеру фотографа, відкидаючи волосся та тримаючи себе за пишні бедра.



Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner Кайлі Дженнер / Instagram / @kyliejenner