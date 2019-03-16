Зваблива Тіна Кароль похизувалася пишним бюстом у корсеті: фото

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Тіна Кароль
Тіна Кароль / Instagram / @tina_karol

Українська співачка Тіна Кароль продовжує зачаровувати прихильників у соціальних мережах новими знімками з розкішних фотосесій.

Нове звабливе фото Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Автором світлини виступив український фотограф Антон Кулаковський.

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На знімку Кароль позує в обтислому корсеті небесного кольору із глибоким декольте і блискучим камінням з колекції бренду artemklinchuk. Образ співачки завершує картатий жакет від Gasanova і сережки з масивними перлинами.

Для фотосесії артистка підготувала традиційних для неї макіяж з акцентом на червоних губах і укладку волосся з локонами.

"Розкішна жінка", "Тіно, неймовірна красива", "Богиня", – пишуть користувачі у коментарях під знімком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

 

 

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Теги: LifeStyle Музика Новини LifeStyle Тіна Кароль
Джерело: LifeStyle 24
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