Зваблива Тіна Кароль похизувалася пишним бюстом у корсеті: фото

Українська співачка Тіна Кароль продовжує зачаровувати прихильників у соціальних мережах новими знімками з розкішних фотосесій.

Нове звабливе фото Тіна опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Автором світлини виступив український фотограф Антон Кулаковський.

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На знімку Кароль позує в обтислому корсеті небесного кольору із глибоким декольте і блискучим камінням з колекції бренду artemklinchuk. Образ співачки завершує картатий жакет від Gasanova і сережки з масивними перлинами.

Для фотосесії артистка підготувала традиційних для неї макіяж з акцентом на червоних губах і укладку волосся з локонами.

"Розкішна жінка", "Тіно, неймовірна красива", "Богиня", – пишуть користувачі у коментарях під знімком.