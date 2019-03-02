Зваблива Жизель Бундхен прикрасила обкладинку Vogue: гарячі фото
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38-річна супермодель Жизель Бундхен знялася у спокусливій фотосесії для популярного німецького глянцевого журналу Vogue.
Нові знімки Жизель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Супермодель позувала перед об'єктивами фотографів Луїджі і Янго.
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На обкладиці Бундхен постала у спокусливому образі. Модель знялася у мокрій блузі з глибоким вирізом декольте на фоні хвиль. Завершив образ легкий макіяж у світло-коричневих відтінках.
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Жизель Бундхен / Vogue Germany
Джерело: LifeStyle 24
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