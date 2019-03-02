Зваблива Жизель Бундхен прикрасила обкладинку Vogue: гарячі фото

386
Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / Instagram / @gisele

38-річна супермодель Жизель Бундхен знялася у спокусливій фотосесії для популярного німецького глянцевого журналу Vogue.

Нові знімки Жизель опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Супермодель позувала перед об'єктивами фотографів Луїджі і Янго.

Читайте також: Леопардовий принт: Маша Єфросиніна показала, як носити головний тренд року

На обкладиці Бундхен постала у спокусливому образі. Модель знялася у мокрій блузі з глибоким вирізом декольте на фоні хвиль. Завершив образ легкий макіяж у світло-коричневих відтінках.

Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / Vogue Germany

Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / Vogue Germany

Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / Vogue Germany

Жизель Бундхен
Жизель Бундхен / Vogue Germany

blog_ava
Порошенка зустріли в Одесі банерами "Хто замовив Гандзюк?": реакція гаранта
сьогодні
7043
Теги: LifeStyle Мода Еротика Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
сьогодні 21:03 Деніел Крейг святкує день народження: найкращі фільми з актором
171
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
сьогодні 10:02 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Україні
1080
7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
1 березня 18:02 7 туристичних місць в Україні, які розквітають весною
6915
Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
1 березня 12:25 Відпочинок на морі у березні: список найкращих місць куди можна відправитися
Юлія Турелик 813
Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
1 березня 11:00 Гори кличуть: гірські маршрути Грузією, від яких захоплює подих
568
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук