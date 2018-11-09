Звабливі сестри Хадід на шоу Victoria's Secret: ефектні виходи моделей

1425 Читать новость на русском
Белла і Джіджі Хадід
Белла і Джіджі Хадід / Getty Images

У Нью-Йорку відбулося грандіозне шоу Victoria's Secret, яке надовго запам'ятається глядачам. На подіум вийшли понад 50 моделей у фантастичних образах.

Так, серед ангелів Victoria's Secret були і популярні моделі Белла і Джіджі Хадід. Додамо, що минулого року Джіджі не змогла взяти участь у шоу в Шанхаї через проблеми з китайською візою, тому своє повернення дівчина хотіла зробити справді незабутнім.

Читайте також: Грандіозне шоу Victoria's Secret: найяскравіші фото з показу нової колекції

Джіджі отримала образ з дуже важкими крилами, які нагадували гігантський парашут. Другий її вихід був блискучому комплекті з накидкою, яка ефектно розвівалася.

Джіджі Хадід на шоу Victoria's Secret

Джіджі Хадід у 2017 році не змогла взяти участь у шоу 

Другий образ Джіджі Хадід

Образ Белли був більш романтичним: крила та босоніжки були оздоблені пір’ям, а комплект білизни виконаний у ніжній кольоровій гаммі.

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

Белла показала фантастичну струнку фігуру 

Інший образ Белли був більш спортивний

Джіджі Хадід на вечірці Victoria's Secret

Белла Хадід на вечірці Victoria's Secret

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Белла Хадід Джіджі Хадід
Джерело: Lifestyle
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
13 вересня 16:14 Не лише Меган Маркл: 10 суконь дизайнерки Стелли МакКартні, які одягали зірки
1409
Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
13 вересня 15:48 Це буде дуже цікавий сезон, – ведучий Григорій Решетник розповів про шоу "Холостяк 9"
1537
З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
13 вересня 15:26 З'явились нові деталі подружніх стосунків Дональда та Меланії Трамп
1046
Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
13 вересня 16:51 Сару Джесіку Паркер звинувачують в крадіжці прикрас: актриса все заперечує
948
Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
13 вересня 17:14 Королева Йорданії взяла участь у відкритті дитячого будинку: промовисті фото
1707
Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
13 вересня 17:39 Смерть репера Мак Міллера: у ЗМІ з'явились нові деталі трагедії
3461
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук