Звабливі сестри Хадід на шоу Victoria's Secret: ефектні виходи моделей

У Нью-Йорку відбулося грандіозне шоу Victoria's Secret, яке надовго запам'ятається глядачам. На подіум вийшли понад 50 моделей у фантастичних образах.

Так, серед ангелів Victoria's Secret були і популярні моделі Белла і Джіджі Хадід. Додамо, що минулого року Джіджі не змогла взяти участь у шоу в Шанхаї через проблеми з китайською візою, тому своє повернення дівчина хотіла зробити справді незабутнім.

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Джіджі отримала образ з дуже важкими крилами, які нагадували гігантський парашут. Другий її вихід був блискучому комплекті з накидкою, яка ефектно розвівалася.

Джіджі Хадід на шоу Victoria's Secret

Джіджі Хадід у 2017 році не змогла взяти участь у шоу

Другий образ Джіджі Хадід

Образ Белли був більш романтичним: крила та босоніжки були оздоблені пір’ям, а комплект білизни виконаний у ніжній кольоровій гаммі.

Белла Хадід на шоу Victoria's Secret

Белла показала фантастичну струнку фігуру

Інший образ Белли був більш спортивний

Джіджі Хадід на вечірці Victoria's Secret

Белла Хадід на вечірці Victoria's Secret